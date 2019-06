Delmenhorst „Hurra, wir werden eine Familie!“ Nach der ersten Freude kommen bald die ersten Fragen: Wie verhält es sich mit den Mutterschutzregelungen, wie, wann und wo beantrage ich Mutterschaftsgeld? Was muss ich über Kindergeld, Elterngeld und Elternzeit wissen, auf welche Leistungen der Krankenversicherung habe ich bei Schwangerschaft und in der Zeit danach Anspruch?

Auf diese und andere Fragen geben bei einem Infoabend die AOK-Expertinnen Nadine Hertwig und Nicole Krönke am Mittwoch, 19. Juni, zwischen 18.30 und 20 Uhr im AOK-Servicezentrum am Hans-Böckler-Platz in Delmenhorst Antworten.

Sie werden dabei unterstützt von Ute Ruppert von der Elterngeldstelle Delmenhorst. Die Veranstaltung ist für Versicherte aller Kassen kostenfrei. Anmeldungen unter Telefon 04221/101-48290.