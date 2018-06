Delmenhorst Den Traum vom eigenen Buch hegen viele Möchtegern-Autoren, meist bleibt er jedoch unerfüllt. Emilia Valentina Becker hat es einfach getan – dabei ist sie gerade mal elf Jahre alt, und damit die wohl jüngste Autorin Delmenhorsts.

„Emilia kam irgendwann zu mir und sagte, sie schreibe an einem Buch“, erzählt ihr Vater Christoph Becker. Er habe seiner Tochter versprochen, das Buch zu drucken, sobald es fertig sei, denn: „Wo eine Leidenschaft ist, unterstützen wir unsere Tochter natürlich. Und Emilia brennt fürs Schreiben.“ Wenige Wochen später präsentierte Emilia das fertige Manuskript. Lediglich ein halbes Jahr verging zwischen dem Schreiben der ersten Zeilen und der Fertigstellung. „Die Idee hatte ich schon lange, seit ich sechs oder sieben war“, verrät das ruhige Mädchen. Im vergangenen Sommer begann sie dann mit dem Schreiben.

So schnell wie möglich wurde also das handschriftliche Manuskript von „Bärlin“, einer Geschichte zweier Bärinnen, die über das Brandenburger Tor in die Menschenwelt gelangen und dort allerhand Abenteuer erleben, abgetippt. Zudem mussten Emilias Illustrationen an den richtigen Stellen eingefügt werden. „Emilia hatte feinsäuberlich dokumentiert, was wohin musste“, so Christoph Becker.

Bei einer Onlinedruckerei wurden zunächst nur fünf Exemplare bestellt. Diese waren allerdings schnell weg. „Dabei wollten wir doch nur, dass diese schöne Geschichte in ein Buch kommt“, staunt Emilias Vater über die große Resonanz. Rasch wurden weitere Exemplare nachbestellt. Seit Anfang Mai wurde „Bärlin“ bereits mehr als 60 Mal verkauft – mitunter weit über die Stadtgrenzen hinaus. „Die Geschichte geht auf Reisen“, freut sich Michaela Becker für ihre Tochter und beschreibt ein Gänsehautgefühl, wenn Leute aus Stuttgart, Kiel oder Bayern das Buch kaufen und oft Fotos damit auf Instagram oder Facebook posten.

Ob Emilia denn mal Schriftstellerin werden möchte? „Ja, ich denk’ schon“, sagt die talentierte Autorin. Und erstmal möchte sie auch gerne bei Kinderbüchern bleiben. Der zweite Bärlin-Band ist im Übrigen schon geschrieben – nur gedruckt muss er noch werden.

Erhältlich ist „Bärlin" in der Buchhandlung Sabine Jünemann und bei „Stars for Kids" im Jute-Center in Delmenhorst