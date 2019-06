Delmenhorst Gabriele Kabon hat immer gedacht, ihr Garten sei nichts allzu Besonderes. „Wenn man jeden Tag drin steht, dann fällt es einem nicht mehr so auf“, sagt die Naturliebhaberin mit einem Schulterzucken. Aber seit sie und ihr Mann Stefan im Jahr 2016 bei den ersten „Delmenhorster Garteneinblicken“ mitgemacht haben, sieht sie das ein wenig anders. In diesem Jahr soll es eine Neuauflage geben – am 15. und 16. Juni. Dann können wieder alle Interessierten die kleine Oase des Ehepaars an der Brombergerstraße 6 zwischen 10 bis 17 Uhr besuchen.

Doch die Kabons sind nicht die einzigen, die ihren Garten an dem Juni-Wochenende begehbar machen. Initiiert hat das Projekt Margret Hoffmann, die mit ihrem Mann Rudolf in der Weidenstraße 10 lebt. Auch die beiden werden mit ihrem „Garten der Leidenschaft“ dabei sein. Dieser ist mehrmals im Jahr öffentlich zugänglich. Hoffmann ist Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur für Bremen/Niedersachsen-Nord. Sie begleitet immer wieder große Garten-Exkursionen und möchte diese Tradition auch in Delmenhorst erlebbar machen.

„Gerade weil Margret so erfahren ist, war ich unsicher, ob mein Garten wirklich ,ausreicht’“, kann sich Gabriele Kabon noch erinnern. Sie sei enorm aufgeregt gewesen: Kommt überhaupt jemand? Was, wenn viel zu viele Leute kommen, die gar nicht in den kleinen Garten passen? In diesem Jahr sei sie da schon viel gelassener, sagt sie.

Alle Aufregung war jedoch umsonst. Denn als die ersten Gäste auf das Grundstück kamen, bewahrheitete sich Gabriele Kabons Sorge nicht, dass ausschließlich Fachleute im Publikum sein könnten. „Ich habe mir vorher aber vorsichtshalber Zettelchen geschrieben, damit ich auch genau beantworten kann, welche Pflanzen hier bei mir eigentlich wachsen.“ Sie muss schmunzeln.

Das Gärtnern ist für die Bäckerei-Angestellte nur ein Hobby, wie sie sagt, „auf keinen Fall empfinde ich es als Arbeit“. Um sie herum: Stauden, Pfingstrosen, Obstbäume, Farn und ein kleiner Teich. Und weil ihr Mann Tischler ist und in seiner Freizeit Spaß daran hat, aus alten Baumwurzeln Kunstwerke herzustellen, ist die kleine Oase der Kabons ein „ganz besonderes Juwel“, wie Margret Hoffmann sagt.

Wer am Samstag oder Sonntag, 15. und 16. Juni, etwas Zeit mitbringt, kann im Garten der Hoffmanns auch Kaffee und Kuchen genießen. Die Ausrichter-Paare würden sich freuen, wenn sie bei der nächsten Auflage nicht mehr nur zu zweit wären. „Sehr gern können sich weitere Personen melden, die ihren Garten zugänglich machen“, sagt Kabon. Die Kriterien seien überhaupt nicht so hoch angesetzt, wie manch einer befürchte: „Auf die Größe kommt es jedenfalls nicht an, das sieht man ja an unserem.“

• Beide Gärten können am Samstag, 15. Juni, nacheinander besichtigt werden. Dafür bietet Marion Lösking eine Fahrradtour an. Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Wasserturm. Die Tour kostet neun Euro, bezahlt wird direkt vor Ort. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.