Delmenhorst Ab sofort kann sich die Stadt Delmenhorst „Familiengerechte Kommune“ nennen. Das Zertifikat hierfür hat der Verein Familiengerechte Kommune am Dienstagmittag Oberbürgermeister Axel Jahnz in der Markthalle überreicht. „Das Zertifikat ‚Familiengerechte Kommune‘ ist etwas ganz Besonderes für die Stadt Delmenhorst“, sagte Rudolf Mattern, Fachbereichsleiter Jugend, Soziales und Gesundheit. Drei Jahre lang kann sich die Stadt mit diesem Gütesiegel schmücken.

Für die Auszeichnung musste die Stadt Delmenhorst jedoch einiges tun. „Es hat viele Monate gedauert“, sagte Jahnz. Dazu gehört ein zwölfmonatiges Zertifizierungsverfahren. Hierbei wurden Kindergärten, Schulen sowie Altenheime unter die Lupe genommen.

In dem Zuge wurden auch verschiedene Workshops abgehalten, in denen unter anderem Delmenhorster Projekte beleuchtet wurden. „Ich fand es sehr wichtig, dass wir als Politik in die Workshops miteinbezogen wurden“, sagte Edith Belz von der Partei „Die Linke“ Delmenhorst. Auch eine Bestandsaufnahme aktueller Angebote wurde im Rahmen der Auszeichnung vorgenommen – wie läuft die Verzahnung von Gesellschaft, Politik und der Verwaltung? Dabei wurde gewürdigt, was die Stadt schon erreicht hat. „Doch eine Verbesserung ist immer möglich“, sagte Mattern. Zudem muss die Verwaltung dem Verein jährlich berichten, wie die Umsetzung der damit verbundenen Maßnahmen läuft.

Zum Netzwerktreffen trafen sich am Montag und Dienstag Kommunen im Hanse-Wissenschaftskolleg und in der Markthalle in Delmenhorst. Die Gäste erhielten an den zwei Tagen einen Einblick in aktuelle Projekte der Stadt Delmenhorst und die Auszeichnungen wurden vergeben. Das Thema „Teilhabe“ stand bei dem Treffen im Mittelpunkt.