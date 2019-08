Delmenhorst Die Johanniter Jugend im Ortsverband Delmenhorst startet nach den Sommerferien wieder mit ihren Gruppenstunden. Auch eine ganz neue Gruppe für jüngere Kinder wird es geben.

Zurzeit besteht die Johanniter Jugend in Delmenhorst aus der Gruppe für Kinder von elf bis 14 Jahren und der Jugendunterstützungsgruppe Sanitätsdienst (JUG-San) für Jugendliche ab dem fünfzehnten Lebensjahr. „Jetzt gibt es auch eine Gruppe für die Sechs- bis Zehnjährigen in Delmenhorst“, bestätigt Stefan Greiber von den Johanniter Oldenburg.

Diese neue Kindergruppe trifft sich zum ersten Mal am Samstag, 14. September, von 15 bis 17 Uhr in der Dienststelle der Johanniter-Unfall-Hilfe an der Hasberger Straße 89 in Delmenhorst. Danach wird sie sich jeden zweiten Samstag treffen, an den entsprechenenden anderen Samstagen werden sich die 11- bis 14-Jährigen in ihrer Gruppe treffen.

„Mitbringen müssen die Kinder nichts. Sollten sie Wettertechnische Ausrüstungen brauchen leihen wir diese aus“, so Greiber. Die Gruppen sind wie immer kostenlos.

Den Kindern wird in den Gruppenstunden spielerisch die Erste-Hilfe vermittelt. Dabei stehen auch jede Menge Spiele und Spaß im Mittelpunkt.

Die Mitglieder der mittleren Gruppe, die 11- bis 14-Jährigen, setzen sich genauer mit dem Thema Erste Hilfe auseinander, um erste Einblicke in die Aufgaben eines Sanitäters zu bekommen. Dabei lernen sie, wie sie mit welcher Notsituation umgehen müssen. Beigebracht wird ihnen unter anderem die stabile Seitenlage, wie man den Puls misst und Wunden versorgt.

Die Jugendunterstützungsgruppe Sanitätsdienst (JUG-San) für Jugendliche ab 15 Jahren trifft sich jeden zweiten Donnerstag in den geraden Kalenderwochen von 18.30 bis 20.30 Uhr. Die Jugendlichen werden medizinisch und technisch für die aktive Bereitschaft der Johanniter-Unfall-Hilfe vorbereitet. Dazu können diese Mitglieder Praktika auf Sanitätsdiensten machen und erleben so einen realistischen Einblick in die Arbeit einer modernen Hilfsorganisation.

Mit 16 Jahren können die Mitglieder einen Lehrgang zum Sanitätshelfer absolvieren und in einem sogenannten „Skilltraining“ ihre medizinischen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Wer Interesse hat, an einer der Gruppen teilzunehmen, der kann sich bei Jacqueline Lichterfeld vom Ortsverband Delmenhorst (Telefon 04221/ 5871034) oder via E-mail (Jacqueline.Lichterfeld@johanniter.de) melden.