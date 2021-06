Neue Kurse für Gitarren-Anfänger

Delmenhorst Die Musikschule der Stadt Delmenhorst (MSD) kann wieder das gesamte Unterrichtsspektrum anbieten. Im Projektbereich starten Ende Juni auch neue Gitarren-Kurse für Erwachsene. Die Kurse richten sich vor allem an Anfänger, die über keinerlei Grundkenntnisse verfügen. Ein eigenes Instrument muss mitgebracht werden. Kursleiter ist Jürgen Schrape, Gitarren- und Ensemblelehrer an der MSD. Die neuen Kurse beginnen am Freitag, 25. Juni, und am Montag, 28. Juni. Anmeldungen nimmt das Büro der MSD unter Telefon 0 42 21/1 41 13 oder per E-Mail an musikschule@delmenhorst.de entgegen.