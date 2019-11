Delmenhorst Als die Städtische Galerie Delmenhorst vor etwa eineinhalb Jahren mit einer Idee auf Hans-Joachim Hespos zuging, war der Komponist zunächst skeptisch. Es sollte eine Ausstellung zu 50 Jahre „Neue Musik“ auf die Beine gestellt werden. Hespos war misstrauisch, denn Musik kann man offensichtlich nicht zeigen. „Was ihn aber vielleicht doch überzeugt hat, war unser Wille zu lernen“, sagte Aneta Palenga von der Städtischen Galerie, die sich intensiv mit Hespos Werken auseinandergesetzt hat. Eineinhalb Jahre später steht die Ausstellung „Hespos. Das Auge im Ohr“ kurz vor der Eröffnung.

Und es gibt nicht nur Partituren von 1963 bis 2018 zu sehen, sondern auch Hörbeispiele, Fotografien, Bühnenbilder, Kostüme und Videos. Auch eine Aufzeichnung des „Triadischen Balletts“ wird in der Städtischen Galerie zu sehen sein. „Ich bin eben einmal selbst durch die Ausstellung gegangen – ganz großes Kompliment“, sagte Hespos am Donnerstagmittag bei einem Empfang in der Galerie. Am Sonntag, 10. November, wird die Ausstellung um 17 Uhr eröffnet – bis zum 5. Januar kann sie besucht werden. Bei der Vernissage wird Hespos einen Vortrag halten. Außerdem gibt es ein Grußwort vom Ersten Stadtrat, Markus Pragal. Die Ausstellung wird unter anderem von der Stiftung Niedersachsen und der Oldenburgischen Landschaft unterstützt.

Alles begann vor 50 Jahren: Im Jahr 1969 initiierte Hespos gleich zwei Konzerte, die für Aufsehen sorgten. Zunächst bekam das Publikum bei einem Konzert Stücke von John Cage, Anton von Webern und Hespos selbst zu hören. Dann veranstaltete er den ungewöhnlichen Konzertabend mit elektronischer Musik in der Arztvilla von Dr. Hermann Coburg. Die Gäste erlebten eine Komposition des Schweizer Avantgardekomponisten Giuseppe Englert. Rückblickend war das die Geburtsstunde der Konzertreihe „Neue Musik in Delmenhorst“, zu der Hespos stets am 11. November einlädt.

Zu einem Jubiläumskonzert lädt das Kulturbüro daher für Montag, 11. November, um 20 Uhr ins Theater „Kleines Haus“ ein. Für das Konzert sind das Minguet Quartett aus Köln und Christian Rosales Fonseca eingeladen. In 50 Jahren „Neue Musik“ ist es das erste Mal, dass ein Streichquartett auftreten wird. „Ich bin also sehr gespannt“, sagte Hespos.