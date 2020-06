Neue Systeme zeigen Verspätung

Delmenhorst Seit wenigen Tagen sind die neuen Dynamischen Fahrgastinformationssysteme (DFI) an zehn Haltestellen im Stadtgebiet in Betrieb. Dies teilt die Stadtwerkegruppe Delmenhorst (SWD) mit.

Die Geräte zeigen den Fahrgästen die Echtzeit an und somit die tatsächliche Abfahrtszeit und nicht mehr, wie in der Vergangenheit, die planmäßige. „Ein weiterer Vorteil in Sachen Kundenservice: Diese modernen Informationssysteme zeigen auch an, wenn sich ein Bus mal verspätet“, so die SWD. Vorgesehen sei, die zwölf Bussteige am ZOB ebenfalls mit diesem System auszustatten. Dies solle laut Mitteilung der SWD noch in diesem Jahr geschehen.

Die Dynamischen Fahrgastinformationssysteme wurden zu 50 Prozent mit Landesmitteln und zu 50 Prozent aus Mitteln des ZVBN-Förderfonds finanziert, so die Stadtwerkegruppe.

