Neue Radstraßen in der Stadt

Oldenburg

Stau Am Oldenburger Huntekanal Behelfsbrücke sorgt für Verkehrschaos

Seit die Ferien vorbei sind, herrscht an der Behelfsbrücke am Westfalendamm in Oldenburg regelmäßig Verkehrschaos. Absperrungen sollen Radfahrer ausbremsen. Nun sorgen sie für lange Staus und Gefahren.