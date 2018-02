Delmenhorst In Delmenhorst verschwindet ein Stück Textilindustriegeschichte: Dort, wo die Firma Delmod, einstiges Flaggschiff der Delmenhorster Modebranche, ihren Sitz hatte, soll innenstadtnahe Wohnbebauung entstehen. Am Freitag gab Oberbürgermeister Axel Jahnz gemeinsam mit weiteren Akteuren an der Deichhorster Delmodstraße den Startschuss für den Abriss der seit fast zehn Jahren leerstehenden alten Fabrikgebäude. Die Abrissarbeiten sollen in Kürze beginnen, zurzeit werden die Gebäude mit 4800 Quadratmetern umbautem Raum entkernt. Axel Schreiber, Inhaber und Geschäftsführer des von der Stadt beauftragten Abbruchunternehmens Bremer Sandhandel, geht davon aus, dass die Arbeiten drei Monate dauern werden.

Die Stadt hatte das 28 000 Quadratmeter große Betriebsgelände der im Jahr 2009 pleite gegangenen Firma im November 2016 erworben. Auf ihm soll ein Wohngebiet sowohl mit Einfamilienhäusern als auch mit Geschosswohnungsbauten entstehen. Start der Vermarktung werde im Jahr 2019 sein, so Stadtbaurätin Bianca Urban.

Wie viele Wohneinheiten entstehen werden, könne man noch nicht sagen. Dazu müsse man die konkrete Beplanung abwarten. Die Wohnbebauung soll sich hinsichtlich Gestaltung und Höhe ins Umfeld einpassen, die auf dem Gelände vorhandenen Bäume sollen weitgehend erhalten bleiben. Aufgrund der industriellen Vornutzung seien Bodensanierungen erforderlich. Urban nennt das neu entstehende Wohnbaugebiet „ein herausragendes Stadtentwicklungsprojekt“. Derzeit entwickle das Oldenburger Planungsbüro NWP Entwürfe für das Gesamtareal und erarbeite ein städtebauliches Konzept für die erste Öffentlichkeitsbeteiligung. Noch im ersten Halbjahr 2018 soll das Konzept der Politik und der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

„Ich bin dankbar, dass wir das Gelände kaufen konnten“, sagte Oberbürgermeister Axel Jahnz am Freitag. „Denn es wird Zeit, dass wir in der Stadt Wohnbauland ausweisen. Ich bin überzeugt, dass wir die Grundstücke gut und schnell vermarkten können.“