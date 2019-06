Delmenhorst Nach der Saison ist vor der Saison: Dieses Motto haben die Verantwortlichen des Niederdeutschen Theaters Delmenhorst (NTD) wieder einmal wörtlich genommen. Gerade ist die vergangene Spielzeit beendet, da haben die Vorbereitungen für die neue begonnen.

Abwechslungsreiches Programm

Die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Dirk Wieting und seinen Stellvertreter Heiko Petershagen stellten auf einer Pressekonferenz die drei Stücke vor. „Es wird auf jeden Fall sehr abwechslungsreich, da sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein“, ist sich Dirk Wieting sicher. Los geht es am 12. Oktober mit „Festival der Liebe“. In der plattdeutschen Uraufführung geht es musikalisch zu. Die Zuschauer tauchen dabei in die Zeiten von Abba, Hitparade und Rudi Carrell ein.

Bekannter Regisseur

Die Lieder sind größtenteils im hochdeutschen Original. Regie führt Philip Lüsebrink, der dem Delmenhorster Publikum aus seinen Inszenierungen von „Otello draff nicht platzen“ und „My Fair Lady“ bereits bekannt sein dürfte. „Wir wollen, dass der Abend ein Festival der guten Laune wird“, sagt Dirk Wieting. Anfang Januar wird dann der Klassiker „Keen Utkamen mit’t Inkamen“ aufgeführt. „Wir haben das Stück vor vielen Jahren schon einmal gespielt“, erinnert sich Dirk Wieting, der als Regisseur verantwortlich ist. „Es ist ein absoluter Evergreen, der Jung und Alt ganz sicher begeistern wird.“

Neue Komödie

Den Abschluss bildet dann die neue Komödie „Allens för Mama“. Im Mittelpunkt stehen die drei Brüder Leo, Herbert und Wolfi, die die reiche Konstanze Papenburg entführen. Doch ihr Plan geht nicht auf: Konstanze erweist sich als wehrhafte Geisel, und ihr Sohn macht keine Anstalten, der Lösegeldforderung nachzukommen. Die Komödie wird zum ersten Mal in Niedersachsen auf Plattdeutsch aufgeführt, Regie am NTD führt zum ersten Mal die Bremerin Nina Arena.

• Der Kartenvorverkauf startet am Montag, 17. Juni. Tickets sind bei der Konzert- und Theaterdirektion im Theater „Kleines Haus“, Telefon 04221/16565, erhältlich.