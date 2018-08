Jeddeloh

Dfb-Pokal SSV Jeddeloh verliert gegen 1. FC Heidenheim 2:5

Die Regionalliga-Fußballer aus dem Ammerland haben die Überraschung in der ersten Runde des DFB-Pokals verpasst. Dabei stellten sich die Jeddeloher in der ersten Hälfte zunächst nicht so schlecht an.