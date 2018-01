Delmenhorst Es ist wieder soweit. Die „Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten“ mit Sitz in Delmenhorst sucht neue Preisträger. Dabei geht es dem Verein um Zusammenarbeit und Engagement, damit der Nordwesten in den Schlüsselwirtschaftsbranchen Vorreiter bleibt und die Lebensqualität vor Ort steigt. Aus diesem Grund verleiht er alle zwei Jahre die „Nordwest Awards“ an innovative Menschen aus der Region.

Noch bis Montag, 15. Januar, können sich Unternehmen, Privatpersonen und Institutionen mit besonders innovativen Projekten bewerben. Im besten Fall halten sie dann bei der Preisverleihung am 16. April in Oldenburg ihren Award in den Händen. Zwei Preise werden vergeben, der „Nordwest Award“ und der „GesundheitsAward Nordwest“. Insgesamt soll es am Ende vier Preisträger geben – drei Gewinner für den „Nordwest Award“ und einen für den „GesundheitsAward“. Alle Gewinner erhalten eine Siegprämie von jeweils 10 000 Euro.

„Ihr Unternehmen kreiert ein innovatives Produkt? Ihr Nachbar tüftelt seit Jahren an einer Idee, die bahnbrechend und zukunftsweisend ist? Ihre Institution, Ihr Verein oder Ihre Initiative machen unsere Region zum Gewinner? Oder Ihr Produkt schärft das Bewusstsein für die eigene gesundheitliche Prävention?“ Das fragt Dr. Anna Meincke, Geschäftsführerin der Metropolregion Nordwest, und freut sich auf viele Projekte, Ideen und Produkte.

Der „Nordwest Award“, gestiftet von der Bremer Landesbank (BLB), ist thematisch breitgefächert. Inhaltliche Vorgaben für die Einsendeprojekte gebe es deshalb nicht. Bei der letzen Preisverleihung wurden das Institut für Wasserbau der Hochschule Bremen, das Unternehmen Premium Aerotec aus Varel sowie der Verein „Proconnect – Integration durch Bildung und Arbeit“ ausgezeichnet.

Die zehnköpfige Jury nominiert bis zu acht Finalisten, die sich in besonders vorbildlicher Weise um die Metropolregion Nordwest verdient machen. Neben Ministerpräsident Stephan Weil (1. Vorsitzender), sind auch Bremens Bürgermeister Dr. Carsten Sieling (2. Vorsitzender) und Jörg Bensberg, Landrat des Landkreises Ammerland, teil der Jury. Sie sind alle eng mit dem Nordwesten verbunden und verfügen über entsprechende Expertise und Urteilskraft.

Interessierte können sich unter folgenger Adresse um die Awards bewerben: www.nordwestaward.de