Nordwolle-Museum In Delmenhorst: Sie will Vereinsgeschichte erlebbar machen

Delmenhorst Vor 650 Jahren sind Delmenhorst die Stadtrechte verliehen worden. Deshalb plant das Nordwestdeutsche Museum für Industriekultur eine Sonderausstellung zum städtischen Vereinswesen. Unter dem Titel „Dein Verein – Delmenhorster Stadtgeschichten“ soll diese am 20. Juni 2021 eröffnet werden – kurz nach der Jubiläumsfeier am 15. Juni 2021. Innerhalb eines Jahres kann die Ausstellung durch die Mitarbeit der Bürger wachsen. „Jeder von uns hat einen Bezug zu Vereinen, ob selbst oder über die Verwandtschaft. Es besteht eine große Verbundenheit“, sagt Sonja Köster. Die wissenschaftliche Volontärin leitet das Museumsprojekt.

In der Planung ist auch sie vom Coronavirus betroffen. „Ich möchte auf die Vereine zugehen und sie dazu animieren, sich zu beteiligen. Allerdings wird das jetzt erst einmal auf das Telefon verlagert“, sagt Köster. Im Vereinsregister sind aktuell über 360 eingetragene Vereine mit Sitz in Delmenhorst verzeichnet, die das kulturelle, sportliche oder auch alltägliche Zusammenleben prägen oder geprägt haben. Diese sollen in den Vordergrund gerückt werden.

Die Ausstellung besteht aus zwei Teilen: Zunächst wird die Delmenhorster Vereinsgeschichte in Bezug auf stadtgeschichtliche Entwicklungen aufgezeigt. Ausgehend von der Vergabe der Stadtrechte im Jahr 1371 werden anhand bürgerlicher Vereinigungen, Verbände und Vereine besondere geschichtliche Themen aufgegriffen, wie zum Beispiel die Pest als Anlass zur Gründung der St. Polykarpus Gilde im späten Mittelalter, das Vereinswesen während der Zeit des Nationalsozialismus oder die Einflüsse der Arbeitsmigration, die in Delmenhorst eine besondere Rolle spielt, auf die Vereinsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert.

Ergänzt wird die Ausstellung um einen Teil zum Mitmachen. Die Vereine sollen Objekte aus dem Vereinsleben in die bereits eröffnete Ausstellung einbringen. „Wir suchen nach Gegenständen, die persönliche Geschichten erzählen“, sagt Köster. Dies können alltägliche Objekte sein, die den Verein repräsentieren. In einem Teil der Ausstellung wird ein Vereinslokal eröffnet, in dem Veranstaltungen abgehalten werden können.

Vereine, die Interesse an der Mitwirkung bei dieser Ausstellung haben, melden bei Sonja Köster unter sonja.koester@delmenhorst.de.