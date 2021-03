Oberbürgermeister: Zwei neue Kandidaten gewählt

Delmenhorst Petra Gerlach fühlt sich mit ihrer Heimatstadt eng verbunden, für Delmenhorst möchte sie leidenschaftlich gerne einstehen. Eine Versammlung des Kreisverbandes der Delmenhorster CDU nominierte die 48-Jährige am Freitag einstimmig als Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl am 12. September. Dass es gelungen sei, eine Unterstützung der Grünen für ihre Kandidatur zu erreichen, sei ihr auch deswegen wichtig, weil ihr auch „grüne Themen am Herzen“ lägen. Für Gerlach komme es darauf an, die Voraussetzungen für einen soliden Mix von Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Erleben und Genießen zu schaffen, und vor Ort pragmatische Lösungen zu finden. Sie wolle dafür sorgen, „dass Delmenhorst allen Generationen ein gutes Zuhause bietet“. Sie setzt sich für einen Ausbau der Kinderbetreuung ein, Familien brächten bezahlbaren Wohnraum. Mit einem City-Campus könne die Stadt studentisches Leben ansiedeln, um junge Menschen an den Standort zu binden und der Wirtschaft Fachkräfte anzubieten. Das Rathaus brauche eine „wirklich gute Führung“, sie bringe die nötigen Kompetenzen mit.

Der Jurist Dr. Jaroslaw Poljak wurde bei einer Mitgliederversammlung am Freitag mit großer Mehrheit zum AfD-Kandidaten für das Amt des Delmenhorster Oberbürgermeisters gewählt. Damit sei die Hoffnung auf ein Ende einer jahrzehntelangen Politik der Enttäuschung sowie einen Neubeginn mit kommunikativer Bürgernähe, gesundem Menschenverstand und politischer Kompetenz verbunden, schreibt Poljak in einer Mitteilung. „Die AfD steht für Heimatliebe, die Liebe zu unseren Kindern und traditionellen Werten. Es wird Zeit für einen Neustart der Vernunft.“

• Mitglieder treten aus

Stefan Kappe, AfD-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, gab bekannt, dass er und die Ratsfrau Gabriele Friese ihre Mitgliedschaft bei der AfD zum 31. September beenden werden. Begründet wird dies damit, dass die Personal-Ressourcen den künftigen gesellschaftlich-politischen Aufgaben und Anforderungen nicht gewachsen seien, heißt in einer Pressemitteilung der Fraktion.