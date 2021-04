Oberschule Süd informiert online

Delmenhorst Für die Eltern von Viertklässlern veranstaltet die Oberschule Süd am Freitag, 7. Mai, um 16.30 Uhr einen Info-Tag zu der Frage, welche weiterführende Schule die Kinder besuchen sollen. In einer Online-Videokonferenz soll das Oberschulkonzept vorgestellt werden. Danach können sich die Eltern einen der modernen FIT-Klassenräume per Webcam ansehen. Dazu soll erklärt werden, wie die Kinder ab Klasse fünf unterrichtet werden. Zum Schluss können noch Fragen gestellt werden. Anmeldungen unter