Delmenhorst Dass die Profis vom SV Werder Bremen, Ömer Toprak und Milot Rashica, mal zu Besuch in ihrer Schule sein werden, hätten sich die meisten Schüler des Max-Planck-Gymnasiums in Delmenhorst wohl nicht träumen lassen. Beim Aktionstag „Profis in der Schule“, der von dem Gymnasium und dem Niedersächsischen Fußballverband (NFV) organisiert wurde, konnten rund 800 Mädchen und Jungen den Spielern ganz nah kommen. Neben Toprak und Rashica waren auch Schiedsrichter Lukas Benen und die Torfrau Anneke Borbe mit dabei. Ziel war es, sich mit den Schülern der Jahrgänge fünf bis zehn auszutauschen. Die Organisation vonseiten der Schule übernahm Thilo Scholz, Fachkonferenzleiter Sport, mit der Sportfachschaft.

Bei einer Podiumsdiskussion konnten die Schüler den Profis nach Herzenslust Fragen stellen. „Was ist die Lieblingseiscreme der Fußballprofis?“, „Wie ist es, wenn man gefoult wird?“, „Welche Pläne haben die Spieler nach dem Sport?“: Das und mehr beantworteten die Profis von Werder Bremen.

Bei einer Autogrammstunde hatten die Schüler die Chance, mit den Sportlern persönlich ins Gespräch zu kommen. Der stellvertretende Schulleiter des Max-Planck-Gymnasiums, Andreas Langen, freute sich, dass sich die Profis für die Jungen und Mädchen Zeit genommen hatten. „Das ist für die Schüler eine besondere Erfahrung“, sagte Langen. „Die Profis kennen die meisten ja nur aus dem Fernsehen.“

So ging auch der elfjährige Jannis mit Autogrammen von Toprak und Rashica nach Hause. „Ich werde sie vermutlich an meine Pinnwand hängen“, sagte er. Neben der Autogrammstunde war das Fußballturnier für den Sechstklässler der Höhepunkt es Tages. Denn im Rahmen der Aktion sollte auch die Bewegung nicht zu kurz kommen. In verschiedenen Sportarten, wie Discgolf, Judo und Basketball, traten die Schüler gegeneinander an. Darüber hinaus konnten sie das Fußballabzeichen erwerben, ihr Wissen im Schiedsrichterquiz oder ihr Können im Torwandschießen messen.