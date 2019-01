Delmenhorst Gute Nachrichten für den Delmenhorster Stadtbusbetrieb Delbus:

Nach einer Ankündigung des Niedersächsischen Verkehrsministeriums erhält die Delbus eine kräftige Finanzspritze aus Hannover. Im Rahmen des ÖPNV-Förderprogramms 2019 (geplantes Gesamtinvestitionsvolumen: 1 840 000 Euro; Förderquote: 40 Prozent) wird die Delbus mit einem Förderbetrag von voraussichtlich 736 000 Euro bedacht. Dies teilte der Delmenhorster Landtagsabgeordnete Deniz Kurku (SPD) mit.

Demnach soll die Fördersumme direkt zur Modernisierung und Verbesserung des ÖPNV-Angebotes in Delmenhorst verwendet werden. „Die Delbus plant die Beschaffung von acht neuen Linienbussen, welche voraussichtlich zum Ende des Jahres in Delmenhorst eintreffen werden. Sechs dieser Busse dienen zur Modernisierung des Fuhrparks der Delbus. Zwei zusätzliche Busse sind für den Betrieb weiterer Linien vorgesehen, welche das Angebot verbessern sollen. Das ist eine super Nachricht für den Busverkehr in unserer Stadt“, sagt Deniz Kurku.

Ebenfalls erfreut zeigt sich der Landtagsabgeordnete über die Landesmittel für die Stadt Delmenhorst zur Grunderneuerung von zwei Bushaltestellen. Hierfür hat das Land Niedersachsen rund 36 000 Euro zur Verfügung gestellt.