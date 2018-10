Delmenhorst /Oldenburg Wegen versuchten Totschlags muss sich seit Donnerstag ein 20-jähriger syrischer Asylbewerber aus Delmenhorst vor der Großen Jugendkammer des Oldenburger Landgerichtes verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 12. Mai dieses Jahres auf der Bahnhofstraße in Delmenhorst mit einem Klappmesser auf einen 18-jährigen Afghanen eingestochen zu haben. Der Angeklagte habe dabei den Tod des Opfers billigend in Kauf genommen, so der Vorwurf.

Den Ermittlungen zufolge soll der 20-Jährige das Opfer zunächst an der Schulter verletzt haben. Der 18-Jährige konnte dann noch fliehen. Der Angeklagte soll ihn aber verfolgt und versucht haben, mit ausgestrecktem Arm in Richtung Kopf und Hals des 18-Jährigen zu stechen. Zeugen, die eingriffen, sollen das aber verhindert haben. Der 20-Jährige gab den ersten Tatkomplex auch zu. Allerdings verhalte sich das Geschehen anders als angeklagt.

Der 18-Jährige habe ihm noch fünf Euro geschuldet, so der Angeklagte. Am Tag des Vorfalls habe er den 18-Jährigen auf diese Schulden angesprochen. Der aber habe ihn nun zu Boden geschlagen, beleidigt und seine Kette zerrissen. Um sich zu schützen, will der Angeklagte dann sein Messer gezogen haben. Die Stichverletzungen soll sich das Opfer bei einem anschließenden Gerangel zugezogen haben. Ja, er habe den 18-Jährigen anschließend noch verfolgt, aber nur wegen der Kette, die verschwunden gewesen sei, sagte der Angeklagte.

Er habe nicht versucht, noch einmal zuzustechen. Vielmehr habe er sein Messer wieder zusammengeklappt, so der Angeklagte. Die Verteidigung bestritt allerdings eine Tötungsabsicht ihres Mandanten. Es könne sein, dass der Angeklagte in Konfliktsituationen überreagiere. Aufgrund der Geschehnisse in Syrien sei der 20-Jährige traumatisiert, so die Verteidigung. Nach seiner Festnahme war der Angeklagte dem Haftrichter vorgeführt worden. Anschließend hatte er erklärt, er werde den 18-Jährigen töten, wenn er wieder draußen sei. Das sei aber nicht ernst gemeint gewesen, beteuerte der Angeklagte.