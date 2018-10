Delmenhorst /Oldenburg Wegen schwerer räuberischer Erpressung müssen sich seit Mittwoch zwei 21-jährige Heranwachsende und ein 17-jähriger Jugendlicher vor der Großen Jugendkammer des Oldenburger Landgerichtes verantworten. Den drei Angeklagten wird vorgeworfen, am 4. November des vergangenen Jahres in einem Park in Bremen einen 40-Jährigen brutal überfallen und ausgeraubt zu haben. Den Ermittlungen zufolge soll das Opfer von hinten niedergetreten worden sein. Dann soll einer der älteren Angeklagten auch noch auf das am Boden liegende Opfer eingetreten und eingeschlagen haben.

Auch Tritte gegen den Kopf habe der mittlerweile bewusstlose 40-Jährige einstecken müssen. Folge der Misshandlungen waren blutende Wunden im Gesicht und Mundbereich des Opfers gewesen. Außerdem hatte der 40-Jährige einen Schneidezahn eingebüßt. Die Angeklagten sollen dann von ihrem Opfer Handy und Bargeld geraubt haben. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert. Die Angeklagten wurden in der Nähe des Tatortes festgenommen.

Am Mittwoch ging es den Angeklagten darum, den schweren Vorwurf möglichst zu entkräften beziehungsweise zu leugnen. Der 17-Jährige soll Teile der Beute bei sich gehabt haben. Die will er aber gefunden haben. An dem Überfall sei er nicht beteiligt gewesen. Die beiden 21-jährigen Angeklagten sind miteinander verwandt. Einer von ihnen hat noch eine zweijährige Jugendstrafe offen. Bei einem Schuldspruch in der neuen Sache müsste er (zusammen mit zwei Jahren Jugendstrafe aus der anderen Tat) mit einer sehr hohen Gesamtstrafe rechnen.

Der andere 21-Jährige nahm aber die gesamte Schuld auf sich. Ihm werden auch Bedrohungen und Überfälle auf einen Kiosk in Delmenhorst zur Last gelegt.

Das Verfahren wird nun mit der Vernehmung des 40-Jährigen aus Bremen fortgesetzt. Er kann die Täter nicht beschreiben – zum einen, weil der Angriff von hinten stattfand, zum anderen, weil er währenddessen das Bewusstsein verloren haben soll.