Delmenhorst /Oldenburg Wegen Abgabe von Drogen an Jugendliche und Besitzes von Rauschgift muss sich seit Montag ein 55 Jahre alter Familienvater aus Delmenhorst in einer Berufungsverhandlung vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, seinem heute 20-jährigen Sohn gefährliche Drogen überlassen zu haben. Der 55-Jährige habe stets über größere Mengen Rauschgift verfügt, so die Anklage.

Wegen der Vorwürfe musste sich der Vater schon einmal vor Gericht verantworten. In einem ersten Prozess war er vom Amtsgericht Delmenhorst zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Er will aber unschuldig sein und hat deswegen gegen das Delmenhorster Urteil Berufung eingelegt. Im ersten Prozess war der Angeklagte von seinem Sohn schwer belastet worden.

Die Eltern des 20-Jährigen leben getrennt. Zusammen mit seinen Geschwistern blieb der 20-Jährige bei seiner Mutter, bis sie ihn vor die Tür setzte. Fortan lebte er bei seinem Vater, dem Angeklagten. In der Wohnung des Vaters soll der 20-Jährige dann größere Mengen Rauschgift gefunden und sich daran bedient haben. Der Vater, der das gewusst haben soll, soll das geduldet und mit seinem Sohn sogar zusammen Rauschgift konsumiert haben.

Das Rauschgift des Vaters soll mit einer Substanz gestreckt worden sein, die Psychosen auslöst. Der 20-Jährige litt dann auch unter Wahnvorstellungen und musste psychiatrisch behandelt werden. Aber waren es die Drogen des Vaters, die das verursacht hatten? Der Angeklagte jedenfalls bestreitet die Vorwürfe. Sein Sohn soll auch schon viel früher Drogen konsumiert haben und auffällig gewesen sein.

Im ersten Prozess vor dem Amtsgericht hatte der 20-Jährige seinen Vater noch schwer belastet. Am Montag aber verweigerte er die Aussage. Nun soll der Richter, der den ersten Prozess geführt hatte, als Zeuge gehört werden.