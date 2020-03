Berufung Vor Landgericht: Delmenhorster macht Diabetes-Schuh zum Alibi

Delmenhorst /Oldenburg Im Prozess gegen den 61 Jahre alten Mann aus Delmenhorst, der sich zurzeit wegen Wohnungseinbruchs-Diebstahls vor dem Oldenburger Landgericht verantworten muss, kann sich eine Mitarbeiterin der Bewährungshilfe eine Täterschaft des Angeklagten nicht vorstellen. Das erklärte die Zeugin in dem Berufungsverfahren am Dienstag.

Die Überzeugung der Zeugin hat damit zu tun, dass der Angeklagte als Diabetiker diabetische Schuhe trägt und diese nicht mit den sichergestellten Schuh- und Fußspuren am Tatort übereinstimmen. In drei Wochen wird das Verfahren fortgesetzt. Dann soll der Hausarzt des Angeklagten zu der Frage gehört werden, ob der 61-Jährige überhaupt „normale“ Schuhe tragen kann.

Dem erheblich vorbestraften Angeklagten wird zur Last gelegt, am 8. Juni 2018 in ein Wohnhaus in Delmenhorst eingebrochen zu sein und dort Schmuck und andere Wertgegenstände gestohlen zu haben. In einem ersten Prozess hatte das Amtsgericht in Delmenhorst den 61-Jährigen im Sinne der Anklage schuldig gesprochen und zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

Am Tatort waren eine Zigaretten-Kippe mit der DNA des Angeklagten und Abdrücke gefunden worden, die zu den Schuhen des Angeklagten passen sollen. Der 61-Jährige behauptet trotzdem, unschuldig zu sein. Die Existenz der Zigaretten-Kippe erklärte er mit dem angeblichen Umstand, sich mit Albanern überworfen zu haben. Die seien dann in das Wohnhaus eingedrungen und hätten dort eine Zigaretten-Kippe von ihm platziert, um ihm eins auszuwischen.

Die Abdrücke von „normalen“ Schuhen könnten nicht von ihm stammen, weil er außer den diabetischen Schuhen keine anderen tragen könne. Diese Schuhe könnten keine Abdrücke hinterlassen. Nun soll der Hausarzt des Angeklagten für Aufklärung sorgen. Die Verhandlung wird mit seiner Aussage fortgesetzt.