betrug in Millionenhöhe: Steuerhinterziehung: Verfahren geht weiter

Delmenhorst /Oldenburg Das Steuerbetrugs-Verfahren gegen einen Unternehmer aus Delmenhorst wird noch einmal das Oldenburger Landgericht beschäftigen. Grund dafür ist der Umstand, dass der Bundesgerichtshof (BGH) ein erstes Urteil des Landgerichtes auf die Revision des Angeklagten hin in Teilbereichen aufgehoben hat. Das bestätigte am Dienstag Richter Torben Tölle, Pressesprecher des Oldenburger Landgerichtes.

In dem Verfahren geht es laut Anklage um einen Steuerbetrug in Millionenhöhe. In einem ersten Prozess um die Sache hatte das Landgericht den Angeklagten im Dezember vorigen Jahres zu zwei Jahren Haft auf Bewährung und einer Steuerzahlung von gut einer Million Euro verurteilt. Die Kammer hatte den Angeklagten in 30 Fällen der Steuerhinterziehung schuldig gesprochen.

Das sieht der BGH etwas anders. Bezüglich sieben von den 30 Fällen müsse noch einmal nachverhandelt werden, so der BGH. Es soll unter anderem geprüft werden, ob in den besagten sieben Fällen eine Vollendung vorliegt oder nur ein Versuch. Der BGH kann sich auch eine Steuerzahlung des Angeklagten an den Staat in Höhe von nur einer halben Million vorstellen.

Der Angeklagte war mit seinem Unternehmen groß im Paletten-Handel tätig. In diesem Zusammenhang soll er den Fiskus um hohe Steuerbeträge geprellt haben. Er soll unter anderem Scheinrechnungen eingesetzt haben. Den Feststellungen zufolge soll ein anderer Unternehmer, der mit dem Angeklagten unter einer Decke gesteckt haben soll, dem Angeklagten die Scheinrechnungen über angeblich gelieferte Paletten ausgestellt haben. Im ersten Verfahren war der Angeklagte ausgerechnet von dem Unternehmer belastet worden, der mit ihm unter einer Decke gesteckt haben soll. Wann nun das zweite Verfahren gegen den Delmenhorster Unternehmer stattfindet, steht noch nicht fest.