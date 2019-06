Delmenhorst /Oldenburg Wegen veruntreuender Unterschlagung hat das Oldenburger Landgericht am Donnerstag einen 26-jährigen Mann aus Delmenhorst zu fünf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Damit hob die Kammer auf die Berufung des Angeklagten hin ein früheres Urteil des Delmenhorster Amtsgerichtes wieder auf. Das hatte den 26-Jährigen in einem ersten Prozess um die Sache noch zu insgesamt sechs Monaten Gefängnis verurteilt.

Hintergrund des Verfahrens war eine fiese Tat: Der Angeklagte hatte seiner Cousine das neue Handy weggenommen, es verkauft und das Geld für sich behalten. Die junge Frau musste weiter die Raten und Gebühren für das Handy bezahlen, obwohl sie nichts mehr von ihrem Handy hatte. Das Geld für das Handy hatte die Frau zuvor lange Zeit gespart. Erst spät kam der Angeklagte mit einer Erklärung für seine gemeine Tat. Im Haushalt seiner Cousine sei einmal sein Laptop zerstört worden.

So oder so – die Tat war nicht zu rechtfertigen. Hinzu kam, dass der Angeklagte einschlägig vorbestraft ist und während der Tat unter Bewährung stand. Außerdem zeigte er keinerlei Reue. Im ersten Prozess vor dem Delmenhorster Amtsgericht ging es überdies hoch her. Verwandte des Angeklagten mischten sich ein und wurden dann des Saales verwiesen. Am Ende hieß das Urteil: Sechs Monate Gefängnis. Gegen dieses Urteil hatte der Angeklagte dann Berufung eingelegt.

Am Donnerstag nun legte er ein Geständnis ab und konnte außerdem nachweisen, dass er den Großteil des Schadens wieder gutgemacht hatte. Der Angeklagte war zur Besinnung gekommen. Und das hatte mit seiner Inhaftierung zu tun. Wegen der neuen Tat war eine frühere Bewährung widerrufen worden.

Vier Monate Haft hat der Angeklagte abgesessen und ist erst kürzlich aus der Haft entlassen worden. Das Landgericht war der Meinung, dass das zunächst einmal reicht. Unter anderem deswegen wurde die Vollstreckung der aktuellen Strafe zur Bewährung ausgesetzt.