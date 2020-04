Bewährung Für Drogen-Kurierfahrer: Positive Kehrtwende rettet Delmenhorster vor Gefängnis

Delmenhorst /Oldenburg Eine massive Kehrtwende in seinem Leben hat einen Drogen-Kurierfahrer sowohl vor dem Gefängnis als auch vor einer Unterbringung in der geschlossenen Entziehungsanstalt bewahrt. So hat das Oldenburger Landgericht entschieden und damit ein früheres Urteil des Delmenhorster Amtsgerichtes weitgehend bestätigt. Das Amtsgericht hatte den drogenabhängigen und vorbestraften 30-Jährigen in einem ersten Prozess um die Sache wegen Handeltreibens mit Rauschgift in zwei Fällen zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.

Hintergrund war eine Drogen-Kurierfahrt gewesen. Im Fahrzeug waren knapp 100 Gramm Kokain gefunden worden. Der 30-Jährige hatte als Beifahrer an der Tour teilgenommen und die Drogen im Auftrag eines Dealers transportiert. Bei einer Hausdurchsuchung war weiteres Rauschgift bei ihm gefunden worden.

Das waren die Feststellungen des Amtsgerichts gewesen. Gegen dessen Urteil hatten sowohl Staatsanwaltschaft als auch der Angeklagte Berufung eingelegt. So wurde das Landgericht auf den Plan gerufen, das den Angeklagten wegen der Vorstrafen psychiatrisch begutachten ließ. Es ging um die Frage, ob er aufgrund seiner Drogensucht einen Hang zu Straftaten habe und er deswegen in der geschlossenen Entziehungsanstalt untergebracht werden müsse.

Und dann das: Nach einer Inhaftierung hatte der 30-Jährige dem Drogenkonsum abgeschworen und eine ambulante Therapie aufgenommen. Außerdem hatte er eine Arbeitsstelle gefunden und sein Umfeld stabilisiert. So kam der Gutachter zu dem Ergebnis, dass für eine Unterbringung in der Entziehungsanstalt die Voraussetzungen nicht vorlägen. Und aufgrund der positiven Kehrtwende in seinem Leben wies das Landgericht auch die Forderung der Staatsanwaltschaft nach einer Gefängnisstrafe zurück. So bleibt es bei den zwei Jahren Haft auf Bewährung.