Delmenhorst /Oldenburg Wegen versuchten Totschlags muss sich seit Dienstag ein 58-jähriger Serbe aus Delmenhorst vor der 3. Großen Strafkammer (Schwurgerichtskammer ) des Oldenburger Landgerichtes verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 5. August vorigen Jahres seiner Ex-Frau in Tötungsabsicht ein Messer in den Hals gerammt zu haben.

Am Tatabend war es zu einem Streit unter dem getrennten Paar gekommen. Es soll um die Nutzung einer Wohnung in Serbien gegangen sein. Das brutale Geschehen ereignete sich laut Anklage vor einem Hotel in Delmenhorst. Die Ex-Frau des Angeklagten soll sich nach dem Streit in ihr Auto gesetzt und angeschnallt haben. Doch bevor sie losfahren konnte, soll der Angeklagte durch die noch geöffnete Tür gegriffen, auf seine Ex-Frau eingeschlagen und ihr ein Messer in den Hals gerammt haben. Nur weil der Stich den Kehlkopf traf und diesen durchbohrte, hatte die Frau die grausige Attacke überlebt. Lebenswichtige Adern waren nicht verletzt worden.

Laut Anklage war der 58-Jährige dann von weiteren Stichen durch seine Töchter abgehalten worden, die mit Baseballschlägern bewaffnet ihren Vater in Schach gehalten haben sollen. Nach der brutalen Tat soll der Angeklagte zu einem Zeugen gesagt haben: „Ich habe die Alte umgebracht.“ Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte bei seiner grausigen Tat den Tod seiner Ex-Frau einkalkuliert haben. Er habe gewusst, dass Messerstiche in den Hals tödlich enden könnten.

Der Angeklagte indes bestreitet die Vorwürfe. Die Tat selbst stellte er als Unfall dar. Er habe seine Ex-Frau weder verletzen noch töten wollen. Stattdessen habe seine Ex-Frau ihn mit einem Messer angegriffen, so der 58-Jährige. Nach dem Streit habe sie ihn zu ihrem Fahrzeug gerufen. Er habe an der geöffneten Autotür gestanden, dann habe seine Ex-Frau plötzlich ein Messer gezogen. Er habe der Frau das Messer entreißen können.

Plötzlich habe das Fahrzeug angefangen zu rollen. Er sei von der geöffneten Tür getroffen worden, dadurch ins Auto gestürzt und auf seiner Ex-Frau gelandet. Er sei so unglücklich gelandet, dass sich das Messer nun aus Versehen in den Hals seiner Ex-Frau gebohrt habe. Er sei von Beruf Schlachter und wisse, wie man stechen muss, wenn er habe töten wollen.