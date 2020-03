Delmenhorster Flüchtling Freigesprochen: 16-Jähriger klettert wohl selbst aus Fenster

Delmenhorst /Oldenburg Im Prozess vor der Großen Jugendkammer des Oldenburger Landgerichtes um einen angeblich gewaltsamen Fenstersturz ist der 20-jährige afghanische Flüchtling aus Delmenhorst am Donnerstag vom Vorwurf des versuchten Totschlags freigesprochen worden. Die Kammer unter Vorsitz von Richter Dr. Dirk Reuter konnte keine hinreichend sicheren Feststellungen dazu treffen, dass der Angeklagte am 22. Juli 2019 einen 16-jährigen Landsmann aus dem acht Meter hohen Fenster seiner Wohnung an der Düsternortstraße gestoßen hat.

Zu widersprüchlich waren die Angaben des 16-Jährigen zu dem möglichen Tatablauf gewesen. Die Kammer konnte nicht sicher feststellen, was am Tattag genau passiert war. Es wird nicht ausgeschlossen, dass der 16-Jährige von sich aus aus dem Fenster geklettert und dann abgestürzt war. Er hatte sich bei dem Sturz schwer verletzt. Eine Niere musste entfernt werden. In der Wohnung des Angeklagten soll es zuvor zu einem Streit gekommen sein. Der Angeklagte hatte den 16-Jährigen dann in seiner Wohnung eingeschlossen und war duschen gegangen.

Diese Freiheitsberaubung ahndete die Kammer mit einer Betreuungsweisung. Der Angeklagte muss sich sechs Monate lang Gesprächen mit einer sozialtherapeutischen Einrichtung stellen. Der Anwalt des 16-Jährigen dagegen hatte in dem Verfahren den Tatvorwurf des versuchten Totschlags für erwiesen erachtet. Er forderte für seinen Mandanten ein Schmerzensgeld in Höhe von 20 000 Euro. Die Jugendkammer hat im Verfahren nicht darüber entschieden, sondern auf den zivilrechtlichen Weg verwiesen.

Der 16-Jährige war in dem Prozess bei der Behauptung geblieben, er sei von dem Angeklagten aus dem Fenster gestoßen worden. Das aber ließ sich so nicht feststellen. Der 16-Jährige hatte Zeugen gegenüber nichts von der Tat erzählt. Das wäre aber zu erwarten gewesen, wenn es denn tatsächlich zu der angeblich bösen Tat gekommen wäre.