Delmenhorst /Oldenburg Einem Unternehmer aus Delmenhorst bleibt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis das Gefängnis nun doch erspart. Das Oldenburger Landgericht hat Donnerstag in zweiter Instanz ein früheres Urteil des Oldenburger Amtsgerichtes aufgehoben und die Vollstreckung der Strafe von vier Monaten Haft zur Bewährung ausgesetzt. Nach dem ersten Urteil hätte der 38-Jährige diese Strafe noch verbüßen müssen.

Der Angeklagte ist erheblich vorbestraft. Die Tat, die jetzt zur Verhandlung anstand, hatte der Angeklagte nur einen Monat nach der letzten Verurteilung begangen. Zur Tatzeit stand der 38-Jährige unter zweifacher Bewährung. Für das Amtsgericht war klar: Eine dritte Bewährung in Folge wird es nicht geben. Der Angeklagte war unbelehrbar. Obwohl er unter zweifacher Bewährung stand, war er wieder mit seinem Auto unterwegs gewesen.

Und als er angehalten und kontrolliert wurde, hatte er sich zunächst als sein Bruder ausgegeben. Das flog aber auf. Der Angeklagte wusste: Wenn das Urteil des Amtsgerichtes Bestand haben würde, müsste er nicht nur für vier Monate ins Gefängnis, sondern für insgesamt zwei Jahre. Aus früheren Verurteilungen hat er noch zwanzig Monate Haft offen, deren Vollstreckung seinerzeit noch zur Bewährung ausgesetzt worden war. Bliebe es beim Amtsgerichts-Urteil, würde diese Bewährung widerrufen. Dann müsste der Angeklagte die frühere Strafe zusätzlich verbüßen.

Das Amtsgerichts-Urteil durfte also auf keinen Fall Bestand haben. Gegen das erste Urteil hatte der 38-Jährige dann über seinen Anwalt Berufung eingelegt. Arbeitsplätze würden verloren gehen, wenn der Chef ins Gefängnis müsse, so der Verteidiger. Drei kleine Kinder seien zu versorgen. Der Angeklagte lebe in stabilen Verhältnissen, plädierte der Verteidiger auf Bewährung. Das Landgericht kam dem auch nach, verhängte aber als Bewährungsauflage eine Geldauflage von 20000 Euro. Der Staatsanwalt zeigte sich empört: Drei Bewährungsstrafen in Folge könne man der Bevölkerung nicht mehr erklären.