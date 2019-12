Delmenhorst /Oldenburg Wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls hat das Oldenburger Landgericht am Mittwoch einen 42 Jahre alten Albaner aus Delmenhorst zu einem Jahr, elf Monaten und zwei Wochen Gefängnis verurteilt. Damit reduzierte die Berufungskammer ein früheres Urteil des Delmenhorster Amtsgerichtes. Das hatte den Angeklagten in einem ersten Prozess noch zu zwei Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt.

Mit dem neuen Strafmaß liegt das Oldenburger Gericht in dem Bereich, wo die Vollstreckung einer Strafe noch zur Bewährung ausgesetzt werden könnte. Das aber kam für die Berufungskammer gar nicht infrage.

Der vorbestrafte Angeklagte, der schon einmal im Gefängnis gesessen hat, soll auch die neue Strafe verbüßen. Die Verteidigung hat direkt nach der gestrigen Berufungsverhandlung Revision gegen das neue Urteil eingelegt. Sie will eine Bewährungsstrafe für den Angeklagten erreichen.

Hintergrund des jetzigen Verfahrens war ein Einbruch in ein Wohnhaus in Delmenhorst. Der Angeklagte soll zuvor nicht ausbaldowert haben, ob die Bewohner zuhause sind. Das Delmenhorster Gericht nannte das „skrupellos“.

Die Bewohner hätten auch schlafen können. Aber die betagten Bewohner waren gar nicht da. Sie hielten sich in einer Kurzzeitpflege-Einrichtung auf. Der Einbrecher hatte also freie Hand. Er stellte sich aber recht naiv an.

Zunächst versuchte er, Türen und Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln, was ihm nicht gelang. Dann stieg er auf einen Anbau, um ein Fenster im ersten Stock aufzuhebeln. Das ging auch schief. Völlig entnervt warf er dann einen dicken Stein in das Fenster. Dabei zog sich der Angeklagte eine blutende Wunde zu. Jetzt stieg er in das Haus und zog alle Außenrollos herunter, um in Ruhe die Schmuckstücke der Bewohner zu stehlen. Wegen der blutenden Wunde hinterließ er an vielen Stellen im Haus DNA-Spuren. Sie stimmten später allesamt zu 100 Prozent mit der DNA des Angeklagten überein.

Nach der Tat soll sich der Angeklagte abgesetzt haben. Er wurde per Haftbefehl gesucht und wenig später am Flughafen in Bremen festgenommen. Den gestohlenen Schmuck hatte er am Delmenhorster Bahnhof verkauft, darunter Erinnerungsstücke der Bewohner.