Delmenhorst /Oldenburg Vom Vorwurf des gemeinschaftlich begangenen Diebstahls in einem besonders schweren Fall hat das Oldenburger Landgericht am Dienstag einen 41 Jahre alten Mann aus Delmenhorst freigesprochen. Damit hob die Kammer nach der Berufung durch den Angeklagten ein früheres Urteil des Amtsgerichtes in Delmenhorst wieder auf. Dort war der 41 Jahre alte Angeklagte noch zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Im Verfahren ging es um einen fiesen Trickdiebstahl. Betroffen war eine 72-jährige Frau aus Delmenhorst, die alleine lebte. Am Tattag hatte eine unbekannte Person bei der Dame geklingelt und erklärt, es habe einen Wasserrohrbruch gegeben. Ein Kollege käme gleich vorbei, um das zu beheben. Wenig später kam der Kollege, wobei es sich laut ursprünglicher Anklage um den 41-Jährigen gehandelt haben soll.

Der Täter ging mit der Frau ins Badezimmer. Man müsse dort das Wasser so lange laufen lassen, bis es milchig werde, hatte er erklärt. Es dauerte und dauerte, das Wasser wurde nicht milchig. Die Zeit des Wartens im Badezimmer hatte aber der Mittäter genutzt, um das Haus zu durchsuchen. 800 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von 1600 Euro konnten die Täter erbeuten. Die 72-Jährige schämte sich, so ausgetrickst worden zu sein. Sie erstattete aber trotzdem Anzeige.

Bei einer Wahl-Lichtbildvorlage hatte sie aus zwölf Personen den Angeklagten zu „98 Prozent“ als den Täter wiedererkannt. Doch das heiße nichts, so die Verteidigung. Außer der Aussage der Frau gab es nichts, was auf den Angeklagten als Täter hindeutete. So gab es keine Fingerabdrücke.

Der Angeklagte war auch observiert worden, ohne Ergebnis. Die Aussage der Frau bei der Lichtbildvorlage reichte nicht aus, um ihn sicher zu überführen. Die 72-Jährige selbst ist mittlerweile verstorben. Ihre Aussage wäre bei der Verhandlung am Dienstag wichtig gewesen.