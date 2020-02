Delmenhorst /Oldenburg Im Prozess gegen die beiden 34 und 49 Jahre alten Männer aus Delmenhorst sowie gegen die Ex-Frau des 34-Jährigen, die sich vor dem Oldenburger Landgericht wegen besonders schweren Raubes beziehungsweise Beihilfe zu der Tat verantworten mussten, ist der 34-jährige Hauptangeklagte am Donnerstag zu einer Gefängnisstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt worden. Darüber hinaus ordnete die Kammer unter Vorsitz von Richter Dr. Michael Nowak die Unterbringung des drogenabhängigen Angeklagten in der geschlossenen Entziehungsanstalt an.

Die beiden Mitangeklagten kamen dagegen noch mit Bewährungsstrafen von sechs Monaten beziehungsweise zwölf Monaten davon. Sie hatten nach Überzeugung der Kammer nur Beihilfe zu der Tat geleistet und nicht gewusst, wie brutal der 34-Jährige bei der Tat vorgehen würde. Nach Überzeugung des Gerichtes hatte das Trio am 17. Juni vorigen Jahres einen 51-Jährigen in dessen Delmenhorster Wohnung überfallen, geschlagen, mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt. Es ging um Geld und Drogen.

Den Feststellungen zufolge hatte die Frau an der Tür des Opfers geklingelt, die beiden männlichen Angeklagten hatten sich noch verborgen gehalten. Weil der 51-Jährige nur die Frau sehen konnte, hatte er die Tür geöffnet. Sofort stürmten dann die beiden Angeklagten in die Wohnung, wobei der 34-Jährige nach Überzeugung des Gerichtes sofort mit einem Holzknüppel auf das Opfer einschlug.

Nach Beendigung der Misshandlungen soll der 34-Jährige dem Opfer noch eine Waffe an den Kopf gehalten und erklärt haben, er werde ihn erschießen, falls er den „Bullen“ von der Tat erzählen würde. Der 34-Jährige indes hatte die Vorwürfe bestritten. Er habe den 51-Jährigen aufgesucht, um mit ihm über Schulden zu sprechen. Dabei sei er sofort von dem 51-Jährigen angegriffen worden. Das Gericht glaubte das aber nicht. Der Verteidiger des 34-Jährigen hatte auf Freispruch plädiert. Der Anwalt sagte am Donnerstag, er habe Revision gegen das Urteil eingelegt.