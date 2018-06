Delmenhorst /Oldenburg Ihm war ein hoher Bildungsstandard mit besten beruflichen Aussichten bescheinigt worden. Doch dann das: Der 21-Jährige aus Delmenhorst hatte in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Delmenhorst zusammen mit einem Freund eine riesige Drogenplantage betrieben. Das flog allein schon wegen der Geruchsbelästigung auf. Fortan musste sich der 21-Jährige den Vorwurf des illegalen Handeltreibens mit Rauschgift gefallen lassen.

Ende der beruflichen Karriere? Das Jugendgericht des Amtsgerichts Delmenhorst hatte es in einem ersten Prozess um die Sache mit dem 21-Jährigen noch gut gemeint und gegen ihn lediglich eine Geldauflage von 1500 Euro verhängt. Im Urteil war aber von einer „abgewogenen Tat“ und von einer „nicht unbedachten Entgleisung“ die Rede gewesen. 254 teils bis zu 50 Zentimeter große Cannabispflanzen standen in der für die Plantage angemieteten Wohnung zur Ernte bereit.

In die Nähe eines Kriminellen gerückt zu werden, gefiel dem Angeklagten aber ganz und gar nicht. Deswegen hatte er gegen das milde Delmenhorster Urteil Berufung eingelegt. Der Anwalt des 21-Jährigen meinte am Montag, man müsse das Ganze als eine „jugendtypische Entgleisung“ betrachten. Der Angeklagte selbst bescheinigte sich ein Stück Naivität. „Falsche Freunde“ seien für das Geschehen mitverantwortlich. Er habe einen Fehler gemacht und bereue diesen zutiefst.

Die Oldenburger Berufungskammer sah aber in der Tat doch eine gewisse kriminelle Energie. Das milde erste Urteil noch stärker abzumildern kam für das Gericht nicht infrage. Die Berufung des Angeklagten gegen das Delmenhorster Urteil wurde am Montag verworfen. Damit hat das Amtsgerichts-Urteil nun Bestand. Der 21-Jährige, der selbst keine Drogen konsumiert, war nach eigenen Angaben auf das „schnelle Geld“ aus. Doch so etwas kann schnell auch gefährlich werden.