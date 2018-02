Delmenhorst /Oldenburg Glimpflich davongekommen ist der 27 Jahre alte Angeklagte aus Delmenhorst, der sich unter anderem wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung vor dem Oldenburger Landgericht verantworten musste. Die Kammer verurteilte den Angeklagten am Freitag lediglich zu zwei Jahren Haft auf Bewährung. Der inhaftierte Angeklagte konnte den Sitzungssaal als freier Mann verlassen.

„Glück gehabt“, sagte Richter Dr. Dirk Reuter zu dem Angeklagten. Wer so eine Gewalt ausübe, der könne im Regelfall nicht mehr auf eine Bewährungsstrafe hoffen. Es gebe aber Ausnahmen, so der Vorsitzende. Die Vorwürfe waren heftig gewesen und hätten den Angeklagten bei einem Schuldspruch im Sinne der Anklage für mindestens fünf Jahre ins Gefängnis gebracht. Grund des Verfahrens war, wie berichtet, die Misshandlung eines 22-Jährigen.

Neben dem jetzigen Angeklagten waren drei weitere Männer an dem Geschehen beteiligt gewesen. Zunächst hatten alle Beteiligten in der Wohnung des einen Mittäters friedlich gefeiert, bis der Vorwurf erhoben wurde, der 22-Jährige könnte Gegenstände aus der Wohnung entwendet haben. Der Angeklagte habe sich nun als „Chefaufklärer“ aufgespielt, so der Richter. Er schlug und trat auf den 22-Jährigen ein.

Dann schüttelte er aus einer Tasche des Opfers sechs Euro. Da hatten die Gewaltanwendungen aber schon ein Ende gehabt, weswegen der Raub in einem etwas milderen Licht gesehen werden musste. Das zog den Strafrahmen schon mal nach unten. Der Angeklagte hatte sich auch nicht selbst bereichern wollen. Im Verfahren habe der 27-Jährige auch mit einem umfassenden Geständnis und einem Täter-Opfer-Ausgleich (ein Schmerzensgeld von 2000 Euro an das Opfer) „gepunktet“, sagte der Richter. Der Angeklagte sei auch nicht vorbestraft. So könne man eine Bewährungsstrafe vertreten.