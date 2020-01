Delmenhorst /Oldenburg Im Prozess gegen ein Ehepaar aus Delmenhorst und zwei weitere Angeklagten, die sich wegen Drogenhandels im großen Stil und Drogenschmuggels vor der 1. Großen Strafkammer des Oldenburger Landgerichtes verantworten mussten, ist der 37-jährige Hauptangeklagte am Mittwoch zu einer Gefängnisstrafe von sieben Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Außerdem ordnete die Kammer die Unterbringung des drogenabhängigen Angeklagten in der geschlossenen Entziehungsanstalt an.

Der zweite Haupttäter wurde zu von sechs Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt. Auch das mit angeklagte Ehepaar muss in Haft – der Ehemann für vier Jahre und drei Monate, die Ehefrau für drei Jahre. Zunächst hatten die Hauptangeklagten kiloweise Marihuana in Holland erworben und die Drogen durch das mitangeklagte Ehepaar nach Deutschland schmuggeln lassen. Das Ehepaar verfügte über ein Fahrzeug, dessen Kofferraum für Schmuggelfahrten besonders ausgebaut und präpariert war.

Weil die Marihuana-Schmuggelei gut über die Bühne ging, holte die Bande zum großen Schlag aus. Die 37 und 38 Jahre alten Hauptangeklagten orderten den Feststellungen zufolge in Holland 13 Kilogramm Kokain. Auch dieses hochwertige Rauschgift wurde von dem Ehepaar nach Deutschland geschmuggelt. Da observierte die Polizei das Ehepaar bereits. Alle Gespräche im Auto konnten mitgehört werden.

Bei der Festnahme des Ehepaares war das Drogenversteck im Kofferraum entdeckt worden. Das Paar war auf einen Nebenverdienst aus, muss diese wohl unüberlegte Idee nun aber teuer mit seiner Freiheit bezahlen. Die Staatsanwaltschaft hatte für das Ehepaar knapp sechs Jahre Gefängnis gefordert, die Verteidigung für die Ehefrau eine Bewährungsstrafe.