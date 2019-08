Delmenhorst /Oldenburg Wegen gefährlicher Körperverletzung ist ein 22-jähriger Mann aus Delmenhorst zu einem vierwöchigen Dauerarrest verurteilt worden. Ein entsprechendes Urteil des Delmenhorster Amtsgerichtes hat das Oldenburger Landgericht am Freitag in zweiter Instanz bestätigt.

Den Feststellungen zufolge hatte der Angeklagte während des Bremer Freimarktes brutal in das Gesicht eines jungen Mannes getreten.

Das Opfer erlitt einen doppelten Kieferbruch, büßte drei Zähne ein und konnte monatelang nur flüssige Nahrung zu sich nehmen. Der Kiefer ist taub und bleibt es auch. Der Tritt ins Gesicht war so wuchtig und die Folgen der Tat so schwer, dass der Delmenhorster Richter im ersten Urteil das Geschehen in die Nähe eines versuchten Totschlags gerückt hatte.

Und auch am Freitag waren Gericht und Staatsanwaltschaft über die Brutalität der Tat empört. Das Opfer müsse nun seine ganze Lebensplanung neu bedenken, so die Vorsitzende Richterin. Indes: Der Angeklagte bestreitet den Tritt ins Gesicht. Er habe dem jungen Mann nur einen Faustschlag versetzt. Doch das konnte nicht die Ursache für die schweren Verletzungen gewesen sein.

Der Angeklagte war am Tattag mit Freunden unterwegs gewesen. Diese Gruppe traf auf eine andere Gruppe junger Männer, darunter das spätere Opfer.

Während eines verbalen Streits will der Angeklagte vom späteren Opfer provoziert und geschubst worden sein. Wenn es denn so gewesen war: Das gibt dem Angeklagten noch lange nicht das Recht, in das Gesicht des jungen Mannes zu treten.

Auch das Landgericht war davon überzeugt, dass der Angeklagte der Täter war. Er war auch von dem Opfer und dessen Freunden schwer belastet worden. Entlastungszeugen aus dem Lager des Angeklagten schenkte das Gericht keinen Glauben. Deswegen wurde die Berufung des Angeklagten gegen das Delmenhorster Urteil auch verworfen.