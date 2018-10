Ein notorischer Pistazien-Dieb aus Delmenhorst muss doch noch nicht ins Gefängnis. Das Oldenburger Landgericht hat am Dienstag ein früheres Urteil des Amtsgerichts in Delmenhorst abgemildert und die Vollstreckung der verhängten Strafe von drei Monaten zur Bewährung ausgesetzt. Nach dem ersten Urteil hätte der 31-Jährige die Strafe noch verbüßen müssen. Dem Amtsgericht hatte die ewigen Diebstähle gereicht. Aber vor allem hatten frühere Geld- und Bewährungsstrafen den 31-Jährigen nicht beeindruckt.

Als der Angeklagte das letzte Mal in einem Delmenhorster Verbrauchermarkt gleich 80 Tüten Pistazien stahl, konnte es für den vielfach vorbestraften Angeklagten nur eine Strafe geben, die auch verbüßt werden muss. Auch eine günstige Sozialprognose als Vorbedingung für eine Bewährungsstrafe war weit und breit nicht in Sicht. Der Angeklagte ist hartdrogenabhängig. Um seine Sucht finanzieren zu können, stiehlt er Pistazien, die er dann an ausländische Mitbürger verkauft.

Weil er gegen seine Sucht noch nie etwas unternommen hatte, erwartete das Amtsgericht auch weitere Taten. Von allein hört das nicht auf, da war sich das Amtsgericht sicher. Deswegen konnte es im ersten Prozess um die Sache auch keine Bewährung mehr geben. Doch das Landgericht setzte nach der Neuverhandlung des Falles die Vollstreckung der Strafe noch einmal zur Bewährung aus.

„Sie haben viel Glück gehabt“, sagte die Vorsitzende Richterin zu dem Angeklagten. Aber es ging nicht allein um Glück. Denn der Angeklagte kam nicht mit leeren Händen. Er ist in einer betreuten Wohngemeinschaft für Drogenabhängige untergebracht und hat sich um einen Therapieplatz gekümmert. Der Angeklagte habe noch nie eine Therapie gemacht. Das wolle man zumindest einmal probieren. Diese Chance solle der Angeklagte bekommen, so die Vorsitzende.