Prozess: Anthropologisches Gutachten entlastet Delmenhorster

Delmenhorst /Oldenburg Ein anthropologisch-biometrisches Identitätsgutachten hat einen mutmaßlichen Dieb aus Delmenhorst entlastet. Deswegen hat das Oldenburger Landgericht am Freitag in zweiter Instanz den 27-Jährigen vom Vorwurf des gemeinschaftlich begangenen Diebstahls freigesprochen. Damit hob die Kammer auf die Berufung des Angeklagten hin ein früheres Urteil des Delmenhorster Amtsgerichts auf. Das hatte den Angeklagten in einem ersten Prozess um die Sache im Sinne der Anklage schuldig gesprochen und zu elf Monaten Gefängnis verurteilt.

Das Amtsgericht war davon überzeugt gewesen, dass der vorbestrafte 27-Jährige zusammen mit einem Mann, dessen Aufenthalt nicht geklärt ist, einen Discjockey bestohlen hatte. Der DJ aus Oldenburg hatte einen Einsatz in Bremen gehabt. In der Nacht fuhr er mit dem Zug nach Oldenburg zurück. Seine technische Ausrüstung im Wert von 5000 Euro hatte er in einem Trolley verstaut. Im Zug schlief er ein. Als er aufwachte, war der Trolley weg.

Die Auswertung von Bildern einer Überwachungskamera brachte den Delmenhorster ins Spiel. Die Bilder zeigen zwei Männer, die beim nächsten Halt aus dem Zug ausstiegen, hinter sich den Trolley des DJs herziehend. Einer dieser Männer sollte den Ermittlungen zufolge der Angeklagte gewesen sein, denn zwischen dem Dieb und dem 27-Jährigen bestanden große Ähnlichkeiten. Das Delmenhorster Amtsgericht war davon überzeugt gewesen, dass der Dieb der Angeklagte war.

Der aber wollte unschuldig sein. Über seinen Anwalt legte er Berufung ein – mit Erfolg, wie sich jetzt zeigte. Der Anwalt hatte ein anthropologisch-biometrisches Gutachten (Vermessen des Körpers) beantragt. Dieses sah zwar körperliche Übereinstimmungen zwischen dem Dieb und dem Angeklagten, in wesentlichen Punkten aber eben auch nicht. Darauf ließ sich kein Schuldspruch stützen, der Angeklagte war freizusprechen.

Der geschädigte DJ hat von seiner Versicherung nur 50 Euro erhalten. Er habe gegen seine Sorgfaltspflicht verstoßen und sei eingeschlafen, so die Begründung.