Delmenhorst /Oldenburg Weil er immer wieder Betrugstaten begeht, muss ein 35 Jahre alter Mann aus Delmenhorst für acht Monate ins Gefängnis. Dieses erstinstanzlich vom Amtsgericht in Delmenhorst verhängte Urteil hat das Oldenburger Landgericht am Freitag in zweiter Instanz bestätigt. Gegen das Amtsgerichts-Urteil hatte der Angeklagte Berufung eingelegt. Er wollte nicht ins Gefängnis. Doch es nutzte nichts. Der Mann ist zehnmal wegen Betruges vorbestraft.

Gerade wegen früherer Taten verurteilt, hatte der Angeklagte erneut im Internet ein Handy für 400 Euro angeboten, das Geld kassiert, die Ware aber nicht geliefert. Das Geld wurde auf das Konto der Ehefrau überwiesen. Davon lebten dann die Eheleute. Der Angeklagte hatte aber auch die jeweils Geschädigten nicht aus dem Blick verloren. Ihnen ließ er stets etwas von dem ergaunerten Geld wieder zukommen.

Der Angeklagte wollte damit sein Bestreben dokumentieren, reuig den angerichteten Schaden wieder gutzumachen. Nur hatte die Sache einen Haken. Um frühere Geschädigte in Teilen wieder zu entschädigten, beging er weitere Betrügereien. Die 400 Euro aus dem vorletzten Betrugsfall waren fast aufgebraucht, da bot der 35-Jährige im Internet ein Handy für 600 Euro an. Gleiches Spiel: Geld kassiert, Ware nicht geliefert.

Dass er stets an die Geschädigten gedacht hatte, sollte sich am Freitag positiv auswirken. Aber die immer neuen Taten wirkten sich strafschärfend aus. Die Betrügereien hätten sich beim Angeklagten „verfestigt“, so die Vorsitzende Richterin. Weil der Angeklagte jetzt zu einer Strafe ohne Bewährung verurteilt worden ist, muss er damit rechnen, dass frühere Bewährungen widerrufen werden. Strafen, deren Vollstreckung seinerzeit noch zur Bewährung ausgesetzt worden waren, müssten dann zusätzlich verbüßt werden.