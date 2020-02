Delmenhorst /Oldenburg Wegen Unterschlagung in mehreren Fällen ist ein 23 Jahre alter Mann aus Delmenhorst am Mittwoch zu einer Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro verurteilt worden. Damit erfüllte eine Berufungskammer des Oldenburger Landgerichtes weitgehend ein früheres Urteil des Amtsgerichtes in Delmenhorst. Einzig die Verpflichtung aus dem ersten Urteil, den angerichteten Schaden über den sogenannten Wertersatz wieder gutzumachen, entfiel.

Grund dafür: Der Angeklagte konnte am Mittwoch nachweisen, dass er den Schaden bereits wieder gutgemacht hat. Es ging um rund 3800 Euro, die sich der Angeklagte zusammen mit einem gesondert verfolgten Mittäter ergaunert hatte. Die Masche der beiden Täter: Sie fuhren zu mehreren Verleihfirmen im Delmenhorster Raum und Oldenburg und mieteten dort Maschinen und Werkzeuge. Den Mietzins zahlten sie noch, dann aber verkaufte der Mittäter des Angeklagten die geliehenen Maschinen und Werkzeuge. Der Angeklagte war bei den Taten gut im Verschleiern. Sein Auto parkte er stets so, dass es nicht von einer Videokamera erfasst werden konnte. Dann erklärte er den Mitarbeitern der Verleihfirmen, er habe seinen Personalausweis vergessen. Und so konnte er vorerst unerkannt die Maschinen und Werkzeuge ausleihen.

Der Mittäter des Angeklagten verkaufte dann die ergaunerten oder unterschlagenen Gegenstände. Um das zu vertuschen, erstattete er Anzeige gegen Unbekannt. Alle Geräte und Werkzeuge, die sie auf dem Bau dringend benötigt hätten, seien in seiner Wohnung zwischengelagert worden. Dort sei nun eingebrochen und alle Maschinen und Werkzeuge gestohlen worden, hatte er erklärt. Geglaubt hatte ihm das aber keiner.