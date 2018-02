Stadland

Gegenkandidatur Zu Andrea Nahles Dieser Stadlander will Deutschlands neuer SPD-Chef werden

„Der Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken, deswegen muss man da oben anfangen“, sagt Udo Schmitz aus Stadland. Der Rechtsanwalt will gegen Andrea Nahles antreten und SPD-Parteichef werden.