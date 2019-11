Delmenhorst /Oldenburg Eine Leistungsempfängerin aus Delmenhorst muss auf einen Teil der Unterkunftskosten nach dem Sozialgesetzbuch II verzichten, weil die Wohnungsmiete höher ist, als das nach dem „Konzept zur Feststellung der angemessenen Unterkunftskosten von Leistungsempfängern nach dem SGB II“ vorgesehen ist. Das hat das Sozialgericht Oldenburg entschieden.

Die Frau lebt mit ihrem Sohn in einer Drei-Zimmer-Wohnung und muss dafür 455 Euro Kaltmiete bezahlen. Bei einer Wohnungsgröße nach dem städtischen Konzept seien allenfalls 429 Euro zulässig, hatte das Jobcenter der Frau schon 2014 mitgeteilt und sie aufgefordert, sich eine neue Wohnung zu suchen. Das Jobcenter kürzte der Frau darauf hin die Miete zunächst ab März 2016 um 26 Euro und ab September 2017 um elf Euro monatlich.

Viele Flüchtlinge

Die Frau klagte dagegen vor dem Sozialgericht. Es sei ihr nicht möglich, nach dem Konzept der Stadt Delmenhorst eine kleinere Wohnung zu finden. Sie führte zwei Gründe an: In Delmenhorst gebe es eine hohe Zahl von Flüchtlingen, außerdem sei ihr ein Umzug nicht möglich, weil sie an einer sozialen Phobie leide. Eine soziale Phobie ist eine Angststörung, der Betroffene leidet unter der Angst, in sozialen Situationen im Mittelpunkt zu stehen. Das hatte die Klägerin auch in der mündlichen Verhandlung durch ein Attest dokumentiert.

Das Sozialgericht prüfte das Konzept der Stadt Delmenhorst und stellte fest, dass es schlüssig ist. Die Stadt erfasst statistische Daten, die 20 Prozent des Wohnungsmarktes in Delmenhorst abbilden. Die Berechnung der Mietobergrenze von 7,14 Euro beruhe auf einem anerkannten Verfahren. Der Wert ist so bemessen, dass 64,3 Prozent der Angebotsmieten für Wohnungen in der Größe von 50 bis 60 Quadratmeter unter diesem wert lägen. Die Mieten von Neumietverträgen lägen sogar zu 80 Prozent innerhalb der Angemessenheitsgrenze. Auch seien die wohnungssuchenden Asylbewerber hinreichend berücksichtigt worden. Das Gericht argumentierte auch, dass die Klägerin hätte detailliert darlegen müssen, dass sie sich intensiv, aber vergeblich um eine kostengünstigere Wohnung bemüht habe.

Beschwerde eingelegt

Das erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgelegte ärztliche Attest reiche nicht aus, die Unzumutbarkeit des Umzugs nachzuweisen. Das Gericht hat keine Berufung zugelassen. Es läuft aber eine Nichtzulassungsbeschwerde beim Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, über die noch nicht entschieden ist.