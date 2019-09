Delmenhorst /Oldenburg Rechtskräftig geworden ist das Urteil der Großen Jugendkammer des Oldenburger Landgerichtes gegen einen 21-Jährigen aus Delmenhorst, der zusammen mit anderen in Delmenhorst mehrere Passanten überfallen und in einem Park einen 40-Jährigen bewusstlos getreten und ausgeraubt hatte.

Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Angeklagten gegen das Urteil als unbegründet verworfen. Das bestätigte am Mittwoch Richter Torben Tölle, Pressesprecher des Oldenburger Landgerichtes.

Die Kammer unter Vorsitz von Richter Dr. Dirk Reuter hatte den Angeklagten im November vorigen Jahres unter anderem wegen Raubes und räuberischer Erpressung zu einer Jugendgefängnisstrafe von drei Jahren verurteilt. Auf das Konto des Angeklagten ging eine ganze Reihe von schweren Straftaten. Zusammen mit einem 20-jährigen Verwandten machte er die Straßen in Delmenhorst unsicher. Schwerster Vorwurf der damaligen Anklage war aber der Überfall auf den 40-Jährigen.

Das Opfer wurde von hinten niedergeschlagen, bewusstlos getreten und ausgeraubt. Der Angeklagte hatte ein Problem: Er war mit zwei Jahren Jugendstrafe auf Bewährung vorbestraft. Bewährung kann es nur bei Strafen geben, die nicht höher als zwei Jahre Haft ausfallen. Der Angeklagte musste also unbedingt einen Schuldspruch vermeiden. Und so kam ihm der mitangeklagte Verwandte zur Hilfe. Dieser 20-Jährige nahm die Tat im Park alleine auf sich. Nur er habe das Opfer getreten, so der Mitangeklagte.

Die Reuter-Kammer wollte aber von einer „Allein-Täterschaft“ nichts wissen, zumal auch Zeugen gesehen hatten, dass auch der Angeklagte zugetreten hatte.

Und so kam es zu einem Urteil: Während der Mitangeklagte noch mit einer Bewährungsstrafe davonkam, verhängte das Gericht gegen den Angeklagten eine Jugend-Gefängnisstrafe von drei Jahren. Und das unter anderem auch deswegen, weil die frühere Strafe mit „verrechnet“ werden musste.

Der Bundesgerichtshof hat nun die Feststellungen und Überzeugungen der Reuter-Kammer geteilt.