Delmenhorst /Oldenburg Weil sie in Delmenhorster Verbrauchermärkten mehrmals ältere Leute ausgetrickst und bestohlen hat, muss eine professionelle Taschendiebin aus Bremen für elf Monate ins Gefängnis. Ein entsprechendes Urteil des Amtsgerichtes in Delmenhorst ist am Mittwoch vor dem Oldenburger Landgericht rechtskräftig geworden. Auf das Konto der Angeklagten geht eine ganze Diebstahlsserie, die für die 24-Jährige bis zum Delmenhorster Urteil aber keine größeren Konsequenzen nach sich gezogen hatte.

Die Frau war immer wieder nur zu Geld- oder Bewährungsstrafen verurteilt worden. Die Justiz hätte früher reagieren müssen, hatte der Delmenhorster Richter ins erste Urteil geschrieben. In Delmenhorst war der Angeklagten, die vom Gericht als professionelle Taschendiebin eingestuft wurde, eine weitere Bewährungsstrafe versagt worden und das, obwohl die Frau gerade ihr erstes Kind geboren hat. Ohne Strafverbüßung könne man nicht mehr auf die Angeklagte einwirken, so die Feststellungen des ersten Urteils.

Das Kind der 24-Jährigen wurde in einer Pflegefamilie untergebracht – auch deswegen, weil die Angeklagte hochgradig heroinabhängig ist. Die Taten, die am Mittwoch Gegenstand des Landgerichts-Verfahrens waren, hatte die 24-Jährige nur fünf Tage nach der Geburt ihres Kindes begangen. Zusammen mit ihrer Cousine suchte sie in Delmenhorst Verbrauchermärkte auf, um dort ältere Leute zu bestehlen. Verbrauchermärkte deswegen, weil die Kunden beim Anschauen und Prüfen von Waren abgelenkt sind.

Die Geschädigten wurden von der Frau auch gezielt angerempelt, um dann unbemerkt ihre Geldbörsen und Handtaschen zu stehlen. In einem Fall fiel der Angeklagten auch eine EC-Karte nebst Geheimnummer in die Hände. Unmittelbar danach hob sie vom Konto des Geschädigten 1000 Euro ab.

In einem anderen Fall konnte eine Zeugin die Tricksereien beobachten. Sie hatte dann die 66-jährige Geschädigte informiert, woraufhin die Angeklagte aus dem Verbrauchermarkt geflohen war. Draußen aber stand zufällig ein Polizeibeamter. Der war zwar nicht im Dienst gewesen, „kümmerte“ sich aber um die Angeklagte. Seitdem sitzt die Frau in Haft. Sie hat jetzt noch ein weiteres Verfahren zu erwarten.