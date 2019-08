Delmenhorst /Oldenburg Weil er mehrmals ohne Fahrerlaubnis und angetrunken mit einem Auto durch Delmenhorst gefahren ist, ist ein 37 Jahre alter Mann aus Delmenhorst zu sechs Monaten Haft auf Bewährung und einer sechsmonatigen Führerscheinsperre verurteilt worden. Dieses zunächst vom Delmenhorster Amtsgericht gefällte Urteil hat das Oldenburger Landgericht am Donnerstag, 8. August, in zweiter Instanz bestätigt.

Gegen das Urteil des Amtsgerichtes hatte der vielfach und einschlägig vorbestrafte Angeklagte Berufung eingelegt. Er wolle lieber zu einer Geldstrafe verurteilt werden. Doch damit waren nach Auffassung der Oldenburger Berufungskammer die Taten nicht ausreichend geahndet. Zwar konnte der Angeklagte gestern glaubhaft machen, dass er sich in der letzten Zeit nichts mehr hatte zu Schulden kommen lassen. Doch das reichte nicht aus, um das erste Urteil abzumildern.

Schon mehrmals zuvor stand der Angeklagte wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor Gericht. Und dann das: Am 17. Oktober 2017 stieg der Angeklagte wieder ins Auto – und wurde erwischt. Als das Strafverfahren für diese Fahrt noch lief, fuhr der Angeklagte einige Monate später erneut ohne Fahrerlaubnis durch Delmenhorst. Bei dieser Fahrt war er auch noch alkoholisiert.

„Was hat sie bloß geritten, erneut ins Auto zu steigen“, wollte der Vorsitzende Richter von dem Angeklagten wissen. Der führte private und geschäftliche Gründe ins Feld. Er habe sich in der Baubranche selbstständig gemacht. An den Tagen, an denen er gefahren sei, habe er Kunden betreuen müssen. „Ich wollte meine Firma retten“, erklärte der Angeklagte. Doch das rechtfertige nicht die Fahrten, so der Staatsanwalt. Er beantragte, die Berufung des Angeklagten zu verwerfen. Dazu kam es auch. Der 37-Jährige will nun versuchen, doch irgendwann seine Fahrerlaubnis zurückzubekommen. Dazu muss er eine Alkoholtherapie machen und die Medizinisch-Psychologische-Untersuchung (MPU) absolvieren.