Delmenhorst /Oldenburg Wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls muss ein 55 Jahre alter Kroate für fünfzehn Monate ins Gefängnis. Ein Urteil des Amtsgerichtes in Delmenhorst hat das Oldenburger Landgericht am Freitag in zweiter Instanz bestätigt. Die Staatsanwaltschaft hatte in der Berufungsverhandlung auf Freispruch plädiert.

Den Feststellungen zufolge hatte der Angeklagte in der Tatnacht zusammen mit einem Mittäter mehrere Zäune überwunden, um in Delmenhorst in ein Haus einzudringen. Der Hausbesitzer war nicht zu Hause, wohl aber sein Sohn. Der ertappte die Einbrecher auf frischer Tat, worauf diese das Haus fluchtartig verließen. Auf der Flucht verlor der Angeklagte seine Armbanduhr. An der Uhr befanden sich DNA-Spuren des einschlägig vorbestraften Angeklagten. Wie kam die Uhr in den Garten, wenn er nicht der Täter gewesen sein sollte? Über diese Frage gab es im Prozess eine Diskussion. Eine Überwachungskamera vom Nachbargrundstück hatte ein Auto aufgezeichnet, das der Angeklagte gefahren haben soll. Der Film zeigte auch, wie zwei Männer fluchtartig das Nachbargrundstück verlassen. Gesichter oder das Kennzeichen des Autos waren nicht zu erkennen.

Auf ihrer Flucht mussten die Täter einen 1,80 Meter hohen Zaun überwinden. Die Staatsanwaltschaft hatte ihre Bedenken, dass der Angeklagte dazu in der Lage gewesen sein soll. Das Gericht aber rückte die Uhr des Angeklagten in den Focus. Und ob der 55-Jährige über einen Zaun springen könne oder nicht, lasse sich ohne Angaben des Angeklagten nicht feststellen, so die Vorsitzende Richterin.