Delmenhorst /Oldenburg Wegen besonders schweren Raubes beziehungsweise Beihilfe zu der Tat müssen sich seit Freitag zwei 34 und 49 Jahre alte Männer aus Delmenhorst sowie die Ex-Frau des 34-Jährigen vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Dem Trio wird in der Anklage vorgeworfen, am 17. Juni vorigen Jahres einen 51-jährigen Delmenhorster in dessen Wohnung brutal überfallen, zusammengeschlagen, bedroht und ausgeraubt zu haben.

Die mitangeklagte Ex-Frau des 34-Jährigen hatte am Tatabend an der Tür des späteren Opfers geklingelt. Weil der 51-Jährige nur die Frau sah, hatte er geöffnet. Die beiden männlichen Angeklagten sollen sich verborgen gehalten haben, dann aber hervorgestürmt sein, als die Wohnungstür geöffnet war. Mit einem Holzknüppel soll der 34-Jährige dann auf den Kopf des 51-Jährigen eingeschlagen haben.

Selbst als das Opfer bereits blutend am Boden lag, sollen die beiden männlichen Angeklagten auf den 51-Jährigen eingetreten und eingeschlagen haben. Laut Anklage soll der 34-Jährige dem Opfer dann 300 Euro sowie eine geringe Menge Drogen geraubt haben. Bevor er die Wohnung wieder verließ, soll der Hauptangeklagte dem 51-Jährigen noch eine Waffe an den Kopf gehalten und erklärt haben, er werde ihn erschießen, falls er die „Bullen“ rufen würde.

Der 34-jährige Hauptangeklagte indes bestritt am Freitag vor Gericht die Vorwürfe. Er habe den 51-Jährigen, mit dem er einst befreundet gewesen sei, aufsuchen wollen, um mit ihm unter anderem über die Rückzahlung von Schulden zu sprechen. Er habe dem 51-Jährigen noch Geld geschuldet. Doch zu einem Gespräch sei es nicht gekommen, im Gegenteil. In der Wohnung sei er sofort von dem 51-Jährigen angegriffen und geschlagen worden. Er habe sich nur gewehrt, so der Hauptangeklagte.

Der 34-Jährige beteuerte, dem 51-Jährigen nichts geraubt zu haben. Er habe diesem auch keine Waffe an den Kopf gehalten. Der 51-Jährige indes bekräftigte noch einmal die Anklagevorwürfe. Was am Tag des Vorfalls nun wirklich passiert ist, muss das Gericht klären. Für das Verfahren sind mehrere Verhandlungstage vorgesehen.