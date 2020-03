Vorbestrafter Delmenhorster: Angeklagter bestreitet Einbruch in Wohnhaus

Delmenhorst /Oldenburg Wegen Wohnungseinbruch-Diebstahls muss sich seit Donnerstag ein 61-jähriger Mann aus Delmenhorst in einer Berufungsverhandlung vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, zusammen mit einem unbekannt gebliebenen Mittäter am 8. Juni 2018 in ein Wohnhaus in Delmenhorst eingebrochen zu sein und Schmuck und Wertgegenstände gestohlen zu haben.

Der erheblich vorbestrafte 61-Jährige soll in der Lage sein, mittels eines Schraubenziehers Fensterscheiben geräuschlos splittern zu lassen. Mit dieser Methode waren die Einbrecher auch im Juni 2018 in das Delmenhorster Wohnhaus gelangt. Am Tatort waren zudem Süßigkeiten gegessen worden, darunter ein Schokoriegel, den die Einbrecher in dem Haus gefunden hatten. Der Angeklagte ist Diabetiker.

Damit nicht genug. Es sollen am Tatort Schuhabdrücke gefunden worden sein, die zu den Schuhen des Angeklagten passen. Außerdem wurde am Tatort eine Zigaretten-Kippe mit der DNA des 61-Jährigen sichergestellt. All diese Indizien hatten dazu geführt, dass das Amtsgericht in Delmenhorst den Angeklagten in erster Instanz schuldig gesprochen und zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt hatte.

Gegen dieses Urteil hatte der Angeklagte dann aber über seinen Anwalt Berufung eingelegt. Er will unschuldig sein. Die Schuhabdrücke am Tatort seien nicht seine. Als Diabetiker trage er besondere Schuhe. Die könnten niemals die Abdrücke hinterlassen haben, so der Angeklagte.

Und die Zigaretten-Kippe mit seiner DNA? Auch dafür hatte der 61-Jährige eine Erklärung parat: Albaner hätten ihn für einen Einbruch nach Werkzeug gefragt. Er habe die Herausgabe von Werkzeug aber verweigert. Deswegen seien die Albaner sauer auf ihn gewesen. Sie müssten dann wohl selbst in das Haus eingebrochen sein, so der Angeklagte. Um ihm eins auszuwischen, hätten sie von ihm eine Zigaretten-Kippe mitgenommen und am Tatort platziert.

Der Prozess wird nun fortgesetzt. Vor allem sollen noch Ermittlungen bezüglich des Schuhwerks des Delmenhorsters angestellt werden.