Delmenhorst /Oldenburg Wegen versuchten Totschlags muss sich seit Donnerstag, 6. Februar, ein 20-jähriger afghanischer Flüchtling aus Delmenhorst vor der Großen Jugendkammer des Oldenburger Landgerichtes verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 22. Juli 2019 in der Düsternortstraße in Delmenhorst einen 16-jährigen Landsmann am Hals gepackt und ihn aus dem Fenster seiner Wohnung gestoßen zu haben. Der Jugendliche war mehr als 7,5 Meter in die Tiefe gestürzt und hatte sich lebensgefährlich verletzt.

Insbesondere musste seine linke Niere bei einer Not-Operation entfernt werden. Ohne diese Not-OP wäre der 16-Jährige gestorben, was der Angeklagte bei seiner Tat durchaus in Betracht gezogen habe, so die Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte indes bestritt die Vorwürfe. Nach seiner verworrenen Schilderung sei der 16-Jährige selbst aus dem Fenster gesprungen. Das Opfer ist zwar noch nicht als Zeuge gehört worden, nach Aktenlage hat es aber die Version der Anklage bestätigt.

Der Angeklagte sprach am gestrigen Prozesstag von einem Streit, den er mit dem 16-Jährigen am Tattag gehabt habe. Dabei sei es um ein Handy gegangen, das er wiederhaben wollte. Der Angeklagte will das Opfer im Wohnzimmer eingeschlossen haben und duschen gegangen sein. In dieser Zeit sollte der 16-Jährige nach Bekunden des Angeklagten über die Handygeschichte nachdenken. Als er mit dem Duschen fertig war, sei der 16-Jährige nicht mehr in der Wohnung und das Fenster geöffnet gewesen.

Er sei dann nach unten gegangen und habe den 16-Jährigen draußen in einiger Entfernung gesehen, so der Angeklagte. Der Jugendliche soll nach dem Fenstersturz noch aufgestanden, dann aber zusammengebrochen sein. Für die Staatsanwaltschaft steht fest: Der Angeklagte hat den 16-Jährigen aus dem Fenster gestoßen. Das Verfahren wird am 24. Februar fortgesetzt.