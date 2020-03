Vorfall In Delmenhorst: Mitarbeiter und Kunden überwältigen 33-Jährigen bei Diebstahl

Delmenhorst /Oldenburg Mutiges Einschreiten von Mitarbeitern und Kunden in einer Parfümerie in Delmenhorst: Sie haben am Freitag einen 33-jährigen Delmenhorster beim Diebstahl überwältigt. Wie die Staatsanwaltschaft Oldenburg am Montag mitteilte, nahm die Polizei den Mann kurz darauf fest. Der Beschuldigte ist dringend verdächtig, den schweren räuberischen Diebstahl verübt zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Beschuldigte gegen 16.25 Uhr die Filiale der Parfümerie und nahm dort zwei Parfüms im Gesamtwert von 139,98 Euro sowie einen Parfümtester an sich und wollte die drei Gegenstände unter seinem T-Shirt verstecken.

Als eine Mitarbeiterin sich dem Beschuldigten in den Weg stellte, schubste dieser sie mit Schulter und Ellenbogen zur Seite. Durch einen zufällig aufmerksam gewordenen Zeugen konnte der Beschuldigte aber zu Boden gebracht werden. Hier wurde dem Mann ein selbstgebautes Würgeholz abgenommen. Außerdem trug er ein kleines Messer bei sich.

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat am Samstag Haftbefehl gegen den 33-Jährigen beantragt. Er befindet sich seit dem Wochenende in Untersuchungshaft. Der Tatbestand des schweren räuberischen Diebstahls sieht laut Staatsanwaltschaft einen Strafrahmen von nicht unter drei Jahren Freiheitsstrafe vor.