Prozess: Rauschgift bis nach Delmenhorst geschmuggelt

Delmenhorst /Oldenburg /Wilhelmshaven Wegen Drogenschmuggels in großem Stil und gewerblichen Handeltreibens mit Rauschgift in großen Mengen müssen sich seit Montag drei Männer aus Wilhelmshaven vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Sie sind 25, 36 und 37 Jahre alt. Dem 25-Jährigen wird zur Last gelegt, in Delmenhorst und Wilhelmshaven verschiedene Betäubungsmittel, darunter Marihuana, Haschisch, Amphetamine und Kokain, verkauft zu haben.

Im Juni vorigen Jahres soll der 36-jährige Angeklagte im Auftrag des 25-Jährigen knapp 20 Kilogramm Marihuana aus den Niederlanden nach Deutschland (Wilhelmshaven) geschmuggelt haben, um wenig später Teile der Drogenmenge nach Delmenhorst zu transportieren. Im September vorigen Jahres soll der älteste Angeklagte dann im Auftrag des 25-Jährigen knapp zehn Kilogramm Rauschgift aus den Niederlanden nach Deutschland geschmuggelt haben – und zwar mit seinem Motorrad.

Der 25-Jährige hatte den Ermittlungen zufolge 81 000 Euro mit den Drogengeschäften verdient. Dieses Geld muss er nun an den Staat zurückzahlen. Mit den Drogen, die nach Delmenhorst geliefert worden waren, sollten unter anderem auch Insassen der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Meppen beliefert werden. Eine gesondert verfolgte Frau hatte versucht, das Rauschgift im Körper in die JVA zu schmuggeln. Sie wurde aber entdeckt.

Nach Verlesung der Anklageschrift zogen sich am Montag Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung zu einem internen Rechtsgespräch zurück. Darin sollte ausgelotet werden, was die Angeklagten an Strafen zu erwarten haben.

Bis zu fünf Jahre sollen die Angeklagten ins Gefängnis, so das Ergebnis des Gesprächs. Für einen der drogenabhängigen Angeklagten kommt aber auch die Unterbringung in der geschlossenen Entziehungsanstalt infrage. Die jetzt angeklagten Taten soll er während einer früheren Unterbringung begangen haben, als er einen Freigang aus der Anstalt hatte.